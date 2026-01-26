Předplatné

Boby na ZOH 2026 v Cortině: program a výsledky

Boby odstartují svůj olympijský program v Cortině 15. února a fanoušci si poslední závod vychutnají 22. února. Všechny posádky se představí na tamní ledové dráze, bohužel však bez české účasti. Program, výsledky a další podrobnosti naleznete v tomto článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?15. - 22. února 2026
KDE?Cortina d’Ampezzo
ČESKÁ ÚČASTBez účasti

Program bobů na ZOH 2026

ČasDisciplínaVýsledek
neděle 15. února
10:00Ženy monobob - 1. jízda 
11:47Ženy monobob - 2. jízda 
pondělí 16. února
10:00Muži dvojbob - 1. jízda 
11:57Muži dvojbob - 2. jízda 
19:00Ženy monobob - 3. jízda 
21:04Ženy monobob - 4. jízda 
úterý 17. února
19:00Muži dvojbob - 3. jízda 
21:03Muži dvojbob - 4. jízda 
pátek 20. února
18:00Ženy dvojbob - 1. jízda 
19:48Ženy dvojbob - 2. jízda 
sobota 21. února
10:00Muži čtyřbob - 1. jízda 
11:57Muži čtyřbob - 2. jízda 
19:00Ženy dvojbob - 3. jízda 
21:03Ženy dvojbob - 4. jízda 
neděle 22. února
10:00Muži čtyřbob - 3. jízda 
12:12Muži čtyřbob - 4. jízda 

Česká nominace v bobech na ZOH 2026

Boby se letos musí pod pěti kruhy obejít bez českých barev. Do poslední chvíle o účast sice bojovali Jáchym Procházka a Matěj Běhounek, na vysněný start v Itálii však nakonec nedosáhli.

České a československé úspěchy v bobech na zimních olympijských hrách

Češi zatím na bobařské dráze příliš úspěchů neposbírali. Historickým maximem zůstává 7. místo dvojbobu Jiří Džmura – Pavel Polomský z Lillehammeru. Na následující olympiádě pak brala osmou příčku posádka Pavel Puškár a Jan Kobián.

RočníkUmístěníDisciplína
19988. místo - Puškár / KobiánDvojbob
19947. místo - Džmura / PolomskýDvojbob

