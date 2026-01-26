Boby na ZOH 2026 v Cortině: program a výsledky
Boby odstartují svůj olympijský program v Cortině 15. února a fanoušci si poslední závod vychutnají 22. února. Všechny posádky se představí na tamní ledové dráze, bohužel však bez české účasti. Program, výsledky a další podrobnosti naleznete v tomto článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
|ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
|KDY?
|15. - 22. února 2026
|KDE?
|Cortina d’Ampezzo
|ČESKÁ ÚČAST
|Bez účasti
Program bobů na ZOH 2026
|Čas
|Disciplína
|Výsledek
|neděle 15. února
|10:00
|Ženy monobob - 1. jízda
|11:47
|Ženy monobob - 2. jízda
|pondělí 16. února
|10:00
|Muži dvojbob - 1. jízda
|11:57
|Muži dvojbob - 2. jízda
|19:00
|Ženy monobob - 3. jízda
|21:04
|Ženy monobob - 4. jízda
|úterý 17. února
|19:00
|Muži dvojbob - 3. jízda
|21:03
|Muži dvojbob - 4. jízda
|pátek 20. února
|18:00
|Ženy dvojbob - 1. jízda
|19:48
|Ženy dvojbob - 2. jízda
|sobota 21. února
|10:00
|Muži čtyřbob - 1. jízda
|11:57
|Muži čtyřbob - 2. jízda
|19:00
|Ženy dvojbob - 3. jízda
|21:03
|Ženy dvojbob - 4. jízda
|neděle 22. února
|10:00
|Muži čtyřbob - 3. jízda
|12:12
|Muži čtyřbob - 4. jízda
Česká nominace v bobech na ZOH 2026
Boby se letos musí pod pěti kruhy obejít bez českých barev. Do poslední chvíle o účast sice bojovali Jáchym Procházka a Matěj Běhounek, na vysněný start v Itálii však nakonec nedosáhli.
České a československé úspěchy v bobech na zimních olympijských hrách
Češi zatím na bobařské dráze příliš úspěchů neposbírali. Historickým maximem zůstává 7. místo dvojbobu Jiří Džmura – Pavel Polomský z Lillehammeru. Na následující olympiádě pak brala osmou příčku posádka Pavel Puškár a Jan Kobián.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|1998
|8. místo - Puškár / Kobián
|Dvojbob
|1994
|7. místo - Džmura / Polomský
|Dvojbob