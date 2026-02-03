Pohled do olympijské vesnice: postele pro studenty, jídelna či make-up zóna
Před i během každých olympijských her je jedním z hlavních témat, jaké budou mít sportovci zázemí. V Miláně je pro olympioniky připraven komplex šesti nových a dvou renovovaných budov. Celý areál nabízí ubytování pro 1300 až 1400 sportovců a členů týmů. K dispozici mají jídelnu, posilovnu, zdravotní zařízení a nechybí dokonce ani make-up koutek. Oproti letním olympiádě v Paříži tentokrát účastníci neulehnou na postele vyrobené z kartonu, jelikož se z vesnice po Hrách stane kolej pro studenty. I tak se někteří fanoušci na sociálních sítích podivují, zda bude „studentské“ spací zázemí pohodlné pro všechny. Fotografie z olympijské vesnice v Miláně si prohlédněte v článku iSportu. Program ZOH 2026 ZDE>>>
Jídelna
Posilovna
Postele
Velkým tématem každých her jsou postele. Před dvěma lety v Paříží zvolili organzátoři kartonové, tentokráte to však neplatí. Z ubytování pro sportovce se totiž po skončení her stanou koleje pro studenty. I tak ale někteří fanoušci na sociálních sítích poukazují na to, jaký komfort na lůžku asi budou mít hokejisté...
Lůžko v olympijské vesnici na ZOH 2026 • ČTK / AP / Antonio Calanni
Dopingové kontroly
Dopingové kontroly jsou též nedílnou součástí každého sportovního mítinku. Zimní olympijské hry už také mají první hřišnici, pozitivní test na zakázanou látku měla italská biatlonistka Rebecca Passlerová.
Nedílnou součástí vrcholné sportovní akce jsou také dopingové kontroly • ČTK / AP / Antonio Calanni
Make up zóna
Pohled zvenku
Vstup do zázemí olympijské vesnice. Na balkonech už visí i české vlajky. O patro výš se nachází německá výprava, snad nebudou Němci dupat.
Vstup do olympijské vesnice na ZOH 2026 • ČTK / AP / Antonio Calanni