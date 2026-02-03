Předplatné

Pohled do olympijské vesnice: postele pro studenty, jídelna či make-up zóna

Vstup do olympijské vesnice na ZOH 2026
Vstup do olympijské vesnice na ZOH 2026Zdroj: ČTK / AP / Antonio Calanni
Jídelna v olympijské vesnici na ZOH 2026
Nedílnou součástí olympijské vesnice jsou olympijské kruhy
Lůžko v olympijské vesnici na ZOH 2026
Sportovci mají k samozřejmě k dispozici i posilovnu
Zdravotnické zázemí v olympijské vesnici na ZOH2026
Sportovci se ve výtahu olympijské vesnice orientují podle samolepek jednotlivých států
Nedílnou součástí vrcholné sportovní akce jsou také dopingové kontroly
9
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
ZOH 2026
Před i během každých olympijských her je jedním z hlavních témat, jaké budou mít sportovci zázemí. V Miláně je pro olympioniky připraven komplex šesti nových a dvou renovovaných budov. Celý areál nabízí ubytování pro 1300 až 1400 sportovců a členů týmů. K dispozici mají jídelnu, posilovnu, zdravotní zařízení a nechybí dokonce ani make-up koutek. Oproti letním olympiádě v Paříži tentokrát účastníci neulehnou na postele vyrobené z kartonu, jelikož se z vesnice po Hrách stane kolej pro studenty. I tak se někteří fanoušci na sociálních sítích podivují, zda bude „studentské“ spací zázemí pohodlné pro všechny. Fotografie z olympijské vesnice v Miláně si prohlédněte v článku iSportu. Program ZOH 2026 ZDE>>>

Jídelna

Pro sportovce je v Miláně připravena jídelna, která nabízí vyváženou stravu potřebnou pro nejlepší výkony.

Jídelna v olympijské vesnici na ZOH 2026Jídelna v olympijské vesnici na ZOH 2026 • ČTK / AP / Antonio Calanni

Posilovna

V olympijské vesnici nechybí ani posilovna, kde se sportovci mohou před svými závody udržovat v kondici. 

Sportovci mají k samozřejmě k dispozici i posilovnuSportovci mají k samozřejmě k dispozici i posilovnu • ČTK / AP / Antonio Calanni

Postele

Velkým tématem každých her jsou postele. Před dvěma lety v Paříží zvolili organzátoři kartonové, tentokráte to však neplatí. Z ubytování pro sportovce se totiž po skončení her stanou koleje pro studenty. I tak ale někteří fanoušci na sociálních sítích poukazují na to, jaký komfort na lůžku asi budou mít hokejisté... 

Lůžko v olympijské vesnici na ZOH 2026Lůžko v olympijské vesnici na ZOH 2026 • ČTK / AP / Antonio Calanni

Dopingové kontroly

Dopingové kontroly jsou též nedílnou součástí každého sportovního mítinku. Zimní olympijské hry už také mají první hřišnici, pozitivní test na zakázanou látku měla italská biatlonistka Rebecca Passlerová.

Nedílnou součástí vrcholné sportovní akce jsou také dopingové kontrolyNedílnou součástí vrcholné sportovní akce jsou také dopingové kontroly • ČTK / AP / Antonio Calanni

Make up zóna

Kromě jídla, ubytování či zdravotní péče ještě vizáž. I o tuto, pro někoho, nedílnou součást sportovního výkonu je v olympijské vesnici postaráno. 

I o vizáž sportovkyň je v olympijské vesnici postaránoI o vizáž sportovkyň je v olympijské vesnici postaráno • ČTK / AP / Antonio Calanni

Pohled zvenku

Vstup do zázemí olympijské vesnice. Na balkonech už visí i české vlajky. O patro výš se nachází německá výprava, snad nebudou Němci dupat. 

Vstup do olympijské vesnice na ZOH 2026Vstup do olympijské vesnice na ZOH 2026 • ČTK / AP / Antonio Calanni

Zdravotní zázemí

Pro sportovce je v případě zranění či zdravotních problémů připraveno i zdarvotnické zázemí. Součástí jsou například lehátka na masáže či fyzioterapii.

Zdravotnické zázemí v olympijské vesnici na ZOH2026Zdravotnické zázemí v olympijské vesnici na ZOH2026 • ČTK / AP / Antonio Calanni

Výtahy

Zapamatovat si patro může být hlavně v úvodních dnech problém. Jednotlivé výpravy jej vyřešily pomocí samolepek. 

Sportovci se ve výtahu olympijské vesnice orientují podle samolepek jednotlivých státůSportovci se ve výtahu olympijské vesnice orientují podle samolepek jednotlivých států • ČTK / AP / Antonio Calanni

Olympijské kruhy

Ve vesnici je také všudypřítomný symbol her - olympijské kruhy. 

Nedílnou součástí olympijské vesnice jsou olympijské kruhyNedílnou součástí olympijské vesnice jsou olympijské kruhy • ČTK / AP / Antonio Calanni

