Další kritika šéfa ČOV. Festivaly jsou jako pouť, říká Bauer. Kejval reaguje

Předvolební olympijský guláš se už míchá a člen výkonného výboru ČOV a někdejší dlouholetý předseda svazu jachtingu Karel Bauer do něj přisypal něco chilli papriček. Bývalý místopředseda olympioniků pro ekonomiku kritizuje především snížení podílu příspěvků svazů z peněz, které vydělává marketingová společnost Česká olympijská.

Podíl za Kejvalova vedení klesl z necelých osmnácti na 3,1 procenta. „Považuju to za důvod, abychom se začali bavit o tom, jaké projekty realizujeme, jestli nejsou příliš drahé,“ vysvětluje Bauer. „Smyslem marketingové činnosti je získat prostředky, podporu pro svoje členy. A to jsou svazy, to není veřejnost. Když to utratíte za veřejně prospěšné projekty, tak to vlastně neutrácíte správně, pokud se tak nerozhodnou členové.“

Bauer zmiňuje především pořádání tzv. olympijských festivalů, které ČOV organizuje od roku 2014. Happeningy s promítáním přenosů, vítáním českých olympioniků a šancí pro příchozí zkusit si různé druhy sportů lákají v období Her statisíce lidí, a jejich pořádání stojí desítky milionů korun.

„Pojďme se bavit o tom, že olympijské festivaly, které já nazývám matějské poutě, stojí tolik a tolik a jaký mají přínos,“ tvrdí Bauer. „Nemluvím o veřejnosti, o maminkách, které si tam jdou vyzkoušet sport s dětmi, protože to berou jako matějskou pouť. Projekty jsou prezentované cestou krásných videí, rozesmátých lidí. Ale to není o členské základně.“

Je to přímý útok na klíčový projekt funkcionářské kariéry Jiřího Kejvala. Před šesti lety totiž úspěch prvního olympijského festivalu na Letné během zimní olympiády v Soči zaujal hlavouny Mezinárodního olympijského výboru.

Kejval získal možnost prezentovat projekt jak šéfovi MOV Thomasu Bachovi, tak mocnému kuvajtskému šejkovi Ahmadu Al-Fahadovi Al-Sabahovi. Dostal od nich za úkol projekt festivalů rozšířit do dalších zemí. A i díky tomu byl před dvěma lety zvolen do MOV a dnes v něm předsedá marketingové komisi.

„Projekt Olympijských festivalů trvá teprve šest let, a už ho převzal Mezinárodní olympijský výbor a chce ho prosadit do celého světa. Za poslední čtyři roky se na něm udělalo hodně práce a pro Tokio má být v patnácti zemích napříč kontinenty,“ reaguje Kejval. „V Čechách je financován z rozpočtů obcí, krajů a komerčních partnerů. Náklady jsou rovné výnosům. Udržitelnost je naše velká priorita napříč projekty i k fungování ČOV na dalších několik příštích let.“

Bauer nicméně tvrdí, že členské svazy mají z podobných projektů, k nimž patří například olympiády dětí a mládeže, málo přímých benefitů. „Já netvrdím, že to musí být peníze. Benefit může být v projektech, například, že se uspořádá festival a do klubů přijdou davy členů, což by byl super benefit. Ale takhle to vůbec nefunguje,“ říká Bauer.

Kejval o Bauerových postojích dlouhodobě ví. Na jeho popud už vloni na jaře ČOV uspořádal setkání se svazy. „Představili jsme kompletní projekty, jejich financování a přínos pro naše členy. Totéž se opakovalo letos v létě, kdy jsme ukazovali ekonomické vyhodnocení všech projektů za čtyři roky. Bohužel žádné z těchto diskusí se pan Bauer bez vysvětlení nezúčastnil,“ připomíná Kejval.

Bauer: Jirku volit nemůžu...

Chce vyvolat diskusi o způsobu využití marketingových peněz ČOV. Karel Bauer by si představoval větší podíl z těchto prostředků přímo do členských svazů. Proto se pustil do současného předsedy organizace Jiřího Kejvala, který je tvůrcem myšlenky populárních olympijských festivalů.

Zásadní asi je, abyste si uvnitř ČOV ujasnili, jestli chcete propagovat olympismus, nebo víc benefitů pro svazy, ne?

„Já si myslím, že to musí být vyvážené. V současné době jdou skoro všechny peníze na projekty, které nejsou přímo cílené na členy. A to já považuju za nevyvážené. Když si zvolíme vedení, aby hájilo naše zájmy, tak si taky musíme říct, jestli je naším zájmem pořádat takovéhle akce za takovéhle peníze. A tím pádem mít méně prostředků na přípravu sportovců.“

Které programy byste zrušil, případně upravil?

„Není potřeba rušit vůbec žádný projekt. Ale je potřeba si říct, jestli ho musí financovat ČOV, nebo ne. Smyslem je, ať nám nepouští krásné obrázky rozesmátých lidí a počty kontaktů na Facebooku. Proč se nezeptají svazů: Kolik vám přišlo lidí? Tyhle projekty nemají za cíl benefit pro členy.“

Proč jste s kritikou Jiřího Kejvala vystoupil zrovna teď, souvisí to s volbami do ČOV?

„Tak především, tahle čísla nešla prezentovat dřív. Bez ekonomických podkladů, které vznikly někdy v červenci, to nebylo možné zanalyzovat. Časově to vychází takhle, jindy to udělat nešlo. Pokud jde o můj názor, nechci zasahovat do voleb, to mi nepřísluší. Ale přísluší mi říct svůj názor.“

A ten je?

„Můj názor je, že Jirka, ač kamarád, je pro vedení olympijského výboru zcela nevhodný. Nikdy ho nemůžu volit, byť jsem ho v minulosti volil a byť jsme spolu měli hodně společných názorů. Za léta spolupráce jsem došel k závěru, že se příliš soustředí sám na sebe, než aby byl připravený sloužit českému sportu. Podle mě mu neslouží dobře.“

Takže budete volit druhého kandidáta Filipa Neussera?

„Ve volbách bych podporoval kohokoli jiného. Musím uznat, že Jirka Kejval je velice odborně na úrovni, je pracovitý, schopný, ale co jsem řekl předtím, to platí.“

Ať mě ohodnotí plénum, reaguje Kejval

Jeho éru v čele ČOV značkují olympijské festivaly pro fanoušky doma či oceňované České domy přímo v dějištích Her, což jsou však zároveň nákladné projekty. Jiří Kejval si za nimi stojí: „Doba, kdy se prodávaly pouze olympijské kruhy, je dávno pryč.“

Co říkáte na kritiku Karla Bauera, že jde z výnosů České olympijské málo benefitů přímo svazům?

„ČOV je nezisková organizace, která naplňuje cíle dané svými stanovami. A v žádném z těchto cílů není, aby generoval peníze pro své členy. Dnešní trend marketingu není spojovat se pouze s logem, ale mít k tomu také nějaký produkt. Všichni naši partneři se chtějí aktivovat v některém z našich projektů, které se snažíme dělat tak, aby bavily partnery, dávalo to hlubší smysl i nám a byly vhodné pro naše členy i sportovní svazy.“

Jak hodnotíte dosavadní fungování projektů typu Olympijských parků či Českých domů za vašeho působení v čele ČOV?

„Olympijský festival je projekt pro prezentaci svazů a podobně fungují i další, jako například Olympiáda dětí a mládeže či sociální sítě Českého olympijského týmu, které chtějí využívat k propagaci svého sportu takřka všechny svazy. Česká olympijská nadace například rozdělila finance mezi děti z 92 sportovních odvětví.“

Značné výhrady se týkají také rostoucích nákladů sekretariátu, komisí a složek.

„Srovnává se období před patnácti lety a nyní. Od té doby ale ČOV hlavně obrovsky vyrostl, navíc platí a administruje pojištění pro 1,5 milionu sportovců v ČR, poplatky OSA a Intergram, platí sociální program pro sportovce a má další náklady navíc. Vznikly také nové akce typu Youth Olympic Games, Evropské hry, Světové hry či Beach games.“

Může podle vás načasování aktuálního výstupu pana Bauera souviset s volbami do orgánů ČOV?

„To nepochybně. Jinak si neumím vysvětlit, že s tím přichází právě teď, když sedí ve výkonném výboru a má ke všem číslům přímý přístup.“

Můžete se vyjádřit k jeho tvrzení, že jste podle něj nevhodný kandidát na předsedu ČOV, protože se „soustředíte na sebe a dobře nesloužíte“?

„K tomu je velmi obtížné se vyjádřit. Nemůžu přece hodnotit sám sebe. To musí udělat plénum ČOV.“