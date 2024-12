Návrat hvězdy? Northug chce na ZOH 2026. Ve hře sňatek a změna občanství

Norští fanoušci ho milovali, ti ostatní spíš proklínali. Petter Northug (38) platil během své aktivní kariéry v běhu na lyžích za excentrického šampiona, který se někdy proměnil na neřízenou střelu. Už je to nějaký ten pátek, co doma v Norsku končil na nejvyšší úrovni. Nyní hlásí, že jej láká účast na olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo 2026. „Jsem kvůli tomu schopný se i oženit,“ hlásí odhodlaně. Proč by to vlastně dělal?

S velkými návraty jako by se roztrhnul pytel. Alespoň pro alpské lyžování to dosud platilo jednoznačně. Před časem se pod nizozemskou vlajkou vrátil do SP legendární Rakušan Marcel Hirscher. Nor Lucas Braathen zase využil toho, že jeho maminka je Brazilka a hájí kanárkové barvy. Je to doslova několik dní, co comeback prožila i americká hvězda Lindsey Vonnová. Ta ale nadále zůstává věrná USA.

V běžeckém lyžování se nedávno pro změnu vrátila do ženské světové špičky Therese Johaugová. A svou slavnou krajanku by rád napodobil právě Petter Northug. Nor byl oslavován hlavně díky své totální univerzálnosti, kdy dokázal drtit konkurenci ve sprintech po vzoru dnešního mága Johannese Klaeba. Zároveň je ale rodák z Framverranu třeba olympijským vítězem z Vancouveru na 50 kilometrů klasicky.

Zbytek světa mu ale spílal. Mnohdy byl Nothug označován za někoho, kdo si neváží soupeřů, když potupnými kreacemi třeba zakončoval na prvním místě sprinterské závody. Kvůli pestrému osobnímu životu je i doma v Norsku za celebritu a dráždí sofistikované sousedy ze Švédska.

V roce 2017 v Lillehammeru zakončil svou pouť na nejvyšší úrovni ve Světovém poháru klasického lyžování. Nadále se sice věnuje třeba dálkovým běhům, ale nyní by rád zpátky pod reflektory. Vyhlásil honbu za účastí na své třetí olympiádě.

Jenže pro Norsko pravděpodobně nebude dost dobrý. Zásluhy stranou, v Norsku je teď takový přetlak kvalitních běžců, že by Northugova účast mohla znamenat nadsazeně řečeno občanskou válku. Po účasti na olympiádě ale natolik touží, že je schopen si i změnit občanství. Ve hře jsou prý Rakousko, Estonsko či Lichtenštějnsko, ale pak také pro zimní sporty spíše exotické a Mexiko.

„Ano, je možné vše. Lidé kolem mi říkají, že je jednodušší získat občanství v Rakousku než třeba v Lichtenštejnsku. Zoufale po pasu toužím,“ šokoval Northug v norských médiích.

Tamní sportovní reportér a moderátor Ernst Lersveen je Northugovým přítelem a také se k celé záležitosti vyjádřil. „Musel by se pravděpodobně oženit, aby získal tak rychle občanství. Říkal jsem mu, ať mi dá vědět, kdy bude svatba, abych si připravil projev,“ žertoval Lersveen. Northug ale reagoval slovy, že je schopen přemýšlet i o sňatku kvůli novému občanství. „Petter se na mě nebude zlobit, když řeknu, že pro něj návrat bude každopádně mnohem složitější než pro Johaugovou,“ dodal novinář.

Jenže když si Northug vezme něco do hlavy, nemusí to být zase tak nereálné bláznovství. Sám Northug možná nejvíce šancí dává Lichtenštejnsku. „Beru to vážně. Lichtenštejnsko vypadá lákavě. Mají lyžařskou federaci a uznávaného trenéra v podobě Rusa Ilji Černousova, který získal medaili na olympiádě v Soči,“ řekl Northug. Teď je otázkou, jestli dotyčnou, která bude ochotna se za něj provdat, v jedné ze zmíněných destinací najde. V opačném případě bude muset vymyslet jiný způsob. Dá se však očekávat, že mu mnohé země půjdou na ruku. Kromě tradiční velmoci zimních sportů z Rakouska jde totiž o státy, pro které by bylo velkou reklamou bílé stopy, kdyby za ně nastupoval právě Northug.