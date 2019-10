Prague Playoffs bude bez Kellnerové, tu po zlomenině stále trápí bolesti | iSport.cz

Úspěšná parkurová jezdkyně Anna Kellnerová nebude závodit na listopadovém Prague Playoffs. Členka týmu Prague Lions po květnové zlomenině stehenní kosti nemůže kvůli bolestem stále dostatečně trénovat a účast na vyvrcholení seriálu Global Champions, které se uskuteční od 21. do 24. listopadu v Praze, musela vzdát. Dnes to se smutkem ve tváři oznámila novinářům. Akce se ale zúčastní jako ambasadorka.

"Je to pro mě složitá zpráva na komunikování, protože jsem tomu dala opravdu všechno v té rekonvalescenci. Pracovala jsem se všemi doktory, co to šlo, doufala jsem, že to dopadne. Nemůžu teď bohužel ani jezdit, protože ten můj zdravotní stav není dobrý. Není to tak zahojené, abych se mohla připravovat," litovala se slzami v očích.

V rámci přípravy na náročný parkur, který bude při týmové soutěži v Praze, by musela absolvovat minimálně tři nebo čtyři závody. Pořád ale nemůže naplno jezdit. Na konci srpna zkusila začít trénovat a skákat, ale její stav se nevyvíjel dobře, i když měla velmi omezenou zátěž. "Jezdila jsem jenom jednoho koně denně, i když jsem zvyklá jezdit třeba i sedm nebo osm. Postupně se ta bolest začala stupňovat," vyprávěla.

Po další kontrole lékaři rozhodli, že jí z nohy vyndají dva šrouby, které jí vadily. Po rekonvalescenci dostala znovu povolení začít trénovat, ale opět byla její snaha marná. "Bohužel pak znovu po čtvrtém dnu v sedle ta bolest přišla. Byly další intenzivní kontroly a zjistilo se, že ta noha nemůže snést tu váhu. Ten posed v sedle je docela dost namáhavý na tu stehenní kost," popisovala Kellnerová. Při chůzi ale problémy nemá.

Definitivní rozhodnutí učinila dvaadvacetiletá Češka po konzultaci s trenérkou Jessicou Kürtenovou minulý týden. "Volaly jsme si a řekly jsme si, že se ta bolest zase vrací, že to nejsem schopna vydržet," litovala Kellnerová. Letos se jí tak rozplynul druhý cíl. Bezprostředně po úraze bylo jasné, že přišla o šanci na postup na olympijské hry 2020 v Tokiu. Nyní má prostor na delší rekonvalescenci, závodit hodlá začít až příští rok. Za čtyři týdny se po další kontrole rozhodne o dalším postupu při jejím návratu do sedla.

V Praze ale nebude chybět. Bude podporovat týmové kolegy a také chce fandit českým jezdcům v doprovodných soutěžích, na což loni kvůli přípravě neměla čas. Bude také ambasadorkou akce. "Budu se snažit co nejvíc zapojit diváky. Vymysleli jsme některé akce, jak jim můžeme ukázat, jak funguje svět pro jezdce a koně na závodech," řekla.

Majitelé vstupenek na elitní parkurovou akci se budou moci zapojit do různých soutěží na sociálních sítích. Jednou z cen bude například prohlídka závodního parkuru s Annou Kellnerovou, další budou představovány postupně.

Kellnerová je přesvědčena, že diváky její absence v sedle neodradí. "Ten program je narvaný vším možným. Je to spojení sportu a neuvěřitelné show. Kdybych byla dítě, tak bych si nepřála nic jiného než přijít na tuhle akci. A vlastně i jako dospělá," dodala Kellnerová.