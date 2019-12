Přijďte na Prague Playoffs i příští rok. Prodej vstupenek začne už v úterý | iSport.cz

Hradní stráž je na místě! Podívejte se do O2 areny před Prague PlayOffs • Prague Playoffs 2019

Maikel van der Vleuten z týmu Madrid in Motion • ČTK

Jezdec Marc Houtzager z týmu Madrid in Motion s koněm Sterrehof`s Calimero • ČTK

Galashow světového parkuru Global Champions Prague Playoffs se vrátí do pražské O2 areny také v roce 2020. Vyvrcholení celoročních sérií Global Champions League a Longines Global Champions Tour se v Praze uskuteční od 19. do 22. listopadu 2020. Prodej začne už v úterý 10. prosince, ceny se pohybují od 290 do 2190 Kč za denní vstupenky.