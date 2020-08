Senzační návrat Kellnerové! Mezi elitou útočila na stupně vítězů

Česká vlajka hrozila na kolbišti v podobě obtížné překážky, ve výsledcích ale pak taky visela hodně vysoko. Na Grand Prix v rámci CSIO3* Prague Cupu v parkurovém skákání v pražské Chuchle Areně to bylo díky Anně Kellnerové. S klisnou Catch Me If You Can Old neudělala za dvě kola jedinou chybu a v elitním závodě, kdy se vracela před české fanoušky po vážném zranění nohy, skončila pátá.

Tohle byly body pro Česko. Organizátoři elitního parkurového víkendu sklízeli komplimenty od smetánky světa parkurového skákání. Z českého hlavního města, v němž se už dvakrát konalo finále prestižní série Global Champions, se stává uznávaná bašta sportu, jímž se baví nejen miliardáři. A Češi nebyli do počtu.

Už v pátek skončili pátí v Poháru národů a v nedělní Grand Prix zazářila Anna Kellnerová. Po prvním kole byla čtvrtá, ve finále skončila pátá. Neshodila jedinou překážku.

„Jsem za páté místo hrozně šťastná, je to moje první tříhvězdičkové GP od mého zranění. Jsem ráda, že jsme se takhle vrátily v dobré formě, a že to dobře dopadlo před českými fanoušky,“ radovala se Kellnerová.

Je to něco jako comeback snů. Vloni na jaře Kellnerová v Madridu se svou klisnou upadla a po kolizi s překážkou zůstala pod tělem svého koně. Zlomila si stehenní kost, hned ale začala pracovat na návratu.

„Byla to hodně dlouhá cesta. Na začátku roku jsem začala závodit. V koronavirové krizi mi pomohlo, že jsem měla čas na rehabilitaci. Byl to těžký návrat, ale podařilo se a jezdím zase normálně,“ usmívá se Kellnerová, která už v pátek přispěla k pátému místu českého družstva v Poháru národů.

V Grand Prix pro elitních šedesát závodníků víkendu předvedla dvě bezchybné jízdy a jen časový rozdíl ji zabránil být na stupních vítězů.

„Nervy to byly, já jsem s Catch me mockrát nejela rozeskakování, tak jsem ráda, že jsme na to šlápli a podařilo se nám se umístit,“ uvedla Kellnerová, která se ve finále musela potýkat s nepříjemným větrem pře bouřkou, která se hnala na Chuchli. „Než jsem šla do parkuru, zrovna přišel velký vítr, který ji (klisnu) vylekal. Ale pak se vzpamatovala a byla na jízdu hrozně koncentrovaná,“ chválila svou klisnu za čtvrt miliardy korun.

Právě Catch Me If You Can také bude jedním ze dvou koní, s nímž se bude Kellnerová připravovat na pravděpodobný start na olympijských hrách v příštím roce. Zda na ní nakonec v Tokiu pojede, ale zatím není jasné.

„Budu se rozhodovat až podle momentální formy mých koní i toho, se kterým na sebe budeme v té době nejlépe naladěni,“ vysvětlovala žena, která si v posledních měsících prošla velkým zdravotním martýriem.

Po zranění a operaci absolvovala náročnou rekonvalescenci a dodnes musí s nohou každý den cvičit. "Stojí mě to hodně energie a sil. Musím chodit na různé povolovací metody, protože se mi svaly na noze stahují a hodně mě pak bolí. Končím každý den v bolesti, ale umím s tím už pracovat,“ popisovala. V neděli v Chuchli ale nakonec na bolest po výborně absolvovaných závodech určitě minimálně na chvíli zapomněla.

Kellnerové úspěch tak ozářil víkend na zbrusu novém kolbišti v Chuchle Areně Praha. Do zánovních prostor uprostřed historického areálu, do kterého manželé Vítkovi investovali 277 milionů korun, se na prestižní tříhvězdičkové závody CSIO sjela elita parkurového skákání a odjížděla s pochvalami.

„V Praze jsme poprvé a musím složit velké komplimenty za takovou fantastickou show a skvělou organizaci. Velký potlesk!“ rozplýval se Rob Ehrens, šéf nizozemského týmu v Poháru národů poté, co v pátek gentlemani v oranžových sakách vyhráli prestižní soutěž reprezentačních družstev.

Praha se stala centrem elitních parkurových závodů už dvakrát díky Prague Playoffs, jímž v letech 2018 a 2019 v O2 areně vrcholila série Global Champions. Kvůli koronavirové krizi se letošní finále posunulo o rok a je v plánu od 18. do 21. listopadu 2021. A podle čerstvých pozitivních ohlasů má Praha šanci ucházet se pro příští rok znovu i o závody CSIO.

„Organizace byla skvělá. Na to, že měli necelých osm, spíš šest týdnů na přípravu, si museli všichni opravdu máknout,“ uznala Kellnerová. „Odezvy od ostatních jezdců, majitelů koní jsou úžasné. Byli by hrozně rádi, kdyby se do Prahy mohli vrátit, tak doufáme, že se to podaří.“

CET Prague Cup, mezinárodní závody ve skokových soutěžích (CSIO) - Grand Prix:

1. Patteetová (Belg./klisna Sea Coast Kashmira Z) 0 trestných bodů (čas 2. kola 41,85), 2. Tebbel (Něm./Don Diarado) 0 (42,10), 3. Vrieling (Niz./VDL Glasgow vh Merelsnest) 0 (42,60), ...5. Kellnerová (ČR/Catch Me If You Can) 0 (45,59), ...17. Opatrný (ČR/Forewer), 33. Zvára (ČR/Quimero M), 39. Tretera (ČR/Gangster V/H Noddevelt), 48. Doležal (ČR/Coup de Coeur Gp Madame Z), 49. Gasperl (ČR/Chacco Bella) - vyřazeni v 1. kole.