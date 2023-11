Koně v O2 areně: Husí kůže, hlásí Opatrný. Letos padne divácký rekord

Už to bude rok, co se parkurový jezdec Aleš Opatrný naposledy procházel bránou do O2 areny. Dnes si to zase připomněl, když se přišel podívat, jak na plochu haly obří návěsy uhrabují 1200 tun speciální směsi, na které se bude závodit při Prague Playoffs.

„Dostal jsem z toho husí kůži,“ usmál se Opatrný, který se v O2 areně představí na divokou kartu v pětihvězdičkových závodech CSI se svým novým koněm Kapsonesem W.

Vrcholem sportovní show bude týmový Super Cup, kde budou Prague Lions od čtvrtečního čtvrtfinále bojovat o postup do nedělního finále. V sobotu se v Super Grand Prix utká šestnáct nejlepších jezdců sezony o individuální titul.

„Jsme připraveni,“ říká ředitel akce Jan Andrlík. „Máme připraveny boxy, sprchy pro koně, stravování pro ošetřovatele, cvičnou arénu. Je hotovo. Uvnitř se začal navážet povrch do hlavní arény.“

Světový parkur popáté v Praze. Co bylo nejtěžší zařídit a jak to vypadá se vstupenkami? Video se připravuje ...

Zatímco o prize money v hodnotě přes deset milionů eur se stará majitel práv, pražští pořadatelé platí provozní náklady, včetně energií. Stáje jsou ve vytápěných stanech vedle arény. Koně v nich mají prostorné boxy a zaručenou teplotu mezi 19 a 21 stupni Celsia.

„Samozřejmě velmi pečlivě sledujeme předpověď počasí, protože na tom záleží, kolik protopíme, hlavně ve stájích. Letos ta samotná cena není diametrálně vyšší, možná v některých případech nižší. Snažíme se ušetřit,“ vysvětluje Andrlík.

Čtyřdenní show si v předchozích čtyřech ročnících získala velkou popularitu u fanoušků i samotných jezdců a majitelů týmů. Letos se ale Prague Playoffs konají zatím naposledy.

„Není tajemstvím, že v příštím roce se Playoffs stěhují do jiné destinace, budoucnost je zatím ve hvězdách,“ líčí Andrlík.

Diváci se na loučení chystají ve velkém. Prodané vstupenky už v předprodeji překonaly loňský rekord 31 129 za čtyřdenní soutěž.

„Lístků není mnoho, ale stále se prodávají. Zbývají především ve čtvrtém patře. Diváci se toho nemusí bát. Máme všechno připraveno tak, aby z každého patra bylo dobře vidět. O2 arena má navíc novou kostku, kde diváci vidí každý detail,“ ujišťuje Andrlík.

Kromě hlavního programu je součástí akce taky jedinečná jezdecká show, v níž diváci poprvé v Česku uvidí netradiční disciplínu horseboarding, kdy jezdec v sedle koně za sebou táhne skateboardistu na off-roadovém skateboardu. Velkou dávku adrenalinu nabídne i vystoupení skupiny Cali Voltige, která na koních předvádí akrobatické kousky označované jako džigitovka.

Spojení akrobacie, tance a jízdy na koni představí v Praze Dajana Pfeiferová. Fanoušci uvidí i uměleckou show v režii Michala Cabana. Děti si ve fanzoně budou moct vyzkoušet mimo jiné přeskákat miniaturní parkur s překážkami Global Champions Tour.

HLAVNÍ ZÁVODY PRAGUE PLAYOFFS

Čtvrtek

20.00 čtvrtfinále Super Cupu (na startu Prague Lions)

Pátek

20.00 semifinále Super Cupu

Sobota

20.00 Super Grand Prix (finále jednotlivců)

Neděle

15.30 a 17.30 finále Super Cupu