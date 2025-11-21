Hvězdný jezdec Maher: Můj kůň má rád Prahu! Chválil Opatrného. Kellnerová chválí diváky
Královské závody Prague Playoffs se chystají na víkend, ale hvězdný britský jezdec Ben Maher už předvedl, co dovede. S jedenáctiletým hnědákem Enjeu de Grisien vyhrál páteční pětihvězdový doprovodný závod. „Byl to jiný příběh,“ srovnal své čtvrteční druhé místo za reprezentantem Alešem Opatrným.
Sám se v Praze cítí skvěle. Ben Maher před šesti lety při Prague Playoffs vyhrál Super Grand Prix, prestižní finále nejlepších jezdců. Triumfoval tehdy se slavným koněm Explosion W, kterého krátce po závodě skoupily americké miliardářky Charlotte Rossetterová a Pamela Wrightová. Stejné majitelky stojí i za koněm, s nímž úspěšně začal letošní pražský víkend.
S Enjeu de Grisien byl Maher vysoko ve čtvrteční i páteční pětihvězdové soutěži, nejdůležitějších individuálních závodů úvodních dní.
„Má rád Prahu, je to skvělý kůň. Je velmi rychlý do zatáček, aréna v Praze mu sedí,“ usmíval se Maher v rozhovoru pro EquiTV.
Maher o 19 setin porazil Němku Jörne Spreheovou na koni Toys. Za sebou už má čtvrteční druhé místo za Alešem Opatrným na koni Kapsones W. Čech, který kvůli nedostatku kvalitních koní nemá tolik příležitostí startovat na elitních závodech, napálil tempo, že mu nestačil ani Maher, který byl poslední na startu.
„Byl jsem rád, že jsem tady všechny nezklamal,“ usmíval se. „Snažil jsem se, Aleš byl v pátek hodně rychlý. Nepočítal jsem s tím, že budu rychlejší. Zajel skvělou jízdu. Jel jsem na druhé místo. Dnes to pro nás naštěstí byl jiný příběh.“
Maher je v jezdeckém světě superhvězda. S Explosion W vyhrál olympijské hry v Tokiu, v aktuálním žebříčku mezinárodní federace FEI je třetí. Přesto se do letošní Super Grand Prix, kam mají nárok jen vítězové jednoho ze závodů dlouhodobé části sezony nebo pár lucky loserů, nedostal.
O to víc se teď bude soustředit na nedělní finále týmového Super Cupu, kde jeho Shanghai Swans patří po třetím místě v základní části seriálu Global Champions League k hlavním favoritům. Vloni při finále v Rijádu byli druzí.
Kellnerová: Diváci jsou obrovský motor
Enjeu de Grisien má v Praze dopracováno, ve pátečním semifinále Super Cupu vytáhnul Maher svého elitního koně Dallas Vegas Batilly. „Nějaké koně jsem pro tým pošetřil. Máme velmi dobrou sestavu dobrých jezdců, jsme pozitivní. Ale tady v Praze se může všechno změnit,“ líčil Maher.
Z českých jezdců byla v páteční pětihvězdové soutěži na překážkách vysokých 150 centimetrů nejvýš Anna Kellnerová. Podobně jako ve čtvrtek předvedla s klisnou Kristaliine des Bergeries čisté kolo, jen pomalejší čas ji odsunul na třinácté místo.
„Mám hroznou radost, Kristalline skákala úžasně. Je to její teprve druhá sto padesátka. Myslím, že co v ní celý rok bylo skrytého, to se ukazuje,“ radovala se Kellnerová, kterou potěšila i početná účast diváků během odpolední části. „Podpora od nich je naprosto jedinečná. S Kristalline si to hrozně užíváme. Je to pro nás obrovský motor.“