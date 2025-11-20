Radost manažerky Kellnerové! Její koně v Praze postupují. Dál jde i další Češka
Fantastický start pro Prague Lions! Domácí parkurový tým začal během Prague Playoffs parádním výkonem ve čtvrtfinále Super Cupu. Manažerku Annu Kellnerovou potěšila tři čistá kola Mexičana Fernanda Martineze Sommera a Belgičanů Pietera Devose s Thibeau Spitsem. Spolu se Scandinavian Vikings je dál ve hře i Sára Vingrálková. Na řadě je páteční semifinále (20.00, PP Nova Action).
Úkol zněl jasně, ač rozhodně nebyl snadný. Prague Lions byli na startu čtvrtfinálového závodu Prague Playoffs jako poslední a jejich jezdci věděli, že stačí tři chyby ve třech jízdách, aby byl konec. Borci v sedlech se svými koňmi ale adrenalin nepřipustili.
„Byli jsme šťastní, gratulovala jsem jim. Užívali jsme si, že jsme se tam dostali,“ radovala se Kellnerová chvilku po finiši.
Když Thibeau Spits, s mladičkou tváří protřelého pokerového hráče, dokončil svůj kurz, Lions měli ve výsledcích nula trestných bodů. Tři takzvaná čistá kola jim s mírným odstupem 1,23 sekundy na vítězné Rome Gladiators stačila na druhé místo a pohodlný postup do pátečního semifinále.
„Chyba hrozila na každé překážce. Ostatní odvedli skvělou práci. Měl jsem trochu štěstí. Nebylo to úplně nejklidnější kolo, ale jsem rád, že jsme postoupili,“ hodnotil Spits.
Manažerka Anna Kellnerová kvůli zranění svého koně Firefox Gem na start nemohla. Odpoledne se svou klisničkou Kristalline poprvé vyzkoušela doprovodný pětihvězdový závod a pak už se soustředila na večerní drama.
„Adrenalin teď trošičku opadne, ale myslím, že se velmi brzo nastartuje. Atmosféra je velmi pozitivní, trávíme spolu hodně času, všichni vtipkují, abychom se rozptýlili od nervů. Doufám, že to bude fungovat, a že budeme úspěšní,“ líčila Kellnerová.
Lions byli poslední na startu, takže se nervoznímu očekávání nevyhnuli, protože kvalita soutěže byla nadstandardní. New York Empires čekali s pouhými osmi body za dvě chyby na vysvobození, které nepřišlo.
Sestava Madrid in Motion, kteří patřili k favoritům večera, šla málem ze hry v samém závěru jízdy nizozemské jezdkyně Kim Emmenové. Zaváhání na předposlední překážce ji rázem sesunulo z druhého na sedmou příčku. A břevno na poslední překážce se rozkývalo. Tak málo scházelo ke katastrofě. Lions však nic takového nepřipustili, napětí prořízli třemi klidnými jízdami a jsou v semifinále.
Tam se dostali i Scandinavian Vikings, jimž k postupu pomohla i reprezentantka Sára Vingrálková. S teprve osmiletým hnědákem Rock'n Roll Mxl udělali jedinou chybu na závěrečné části trojskoku. Byl to jediný zádrhel, Ir Neal Fearon i Nizozemec Jur Vrieling předvedli čistá kola.
„Pro mě to byl tlak i motivace pokusit se o stejný výsledek. Přišla smolná chyba v trojskoku na doskoku,“ hodnotila Vingrálková. „Rock'n Roll vyskočil hodně vysoko na čtyřce. Měla jsem pocit, že se musím pohnout dopředu, abych mu dala impuls. Možná na to zareagoval moc.“
Vingrálková se do tříčlenné nominace své stáje pravděpodobně dostane i v pátečním semifinále, kde se budou hodit síly jejího mladého koně.
„Původní plán byl, že nebudu startovat, ale měli jsme rychlou debatu na opracovišti se zbytkem týmu. Ještě to nevím úplně jistě, ale pravděpodobně budu startovat právě s koněm Rock'n Roll,“ uvedla Vingrálková. „Z týmu nebude startovat Jur Vrieling s Grand Slamem, protože Grand Slam má svůj věk a budeme ho potřebovat, pokud se nám podaří kvalifikovat do neděle.“
Osmičku postupujících ze čtvrtfinále doplní v pátečním kole nejlepší čtyři týmy ze základní části soutěže Global Champions League. Do nedělního finále se dostane prvních šest družstev.
Páteční program
8:00 otevření O2 areny
9:00 CSI2* Individual Class
11:40 CSI2* Individual Class
14:20 CSI5* Individual Class
16:15 FAMILY HORSE SHOW
18:00 Walk of Champions
20:00 Semifinále Super Cupu