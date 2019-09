Jména pro Velkou pardubickou. Jak je na tom obhájce Tzigane du Berlais? | iSport.cz

„Bylo to o hlavě,“ komentoval páté místo ze čtvrté kvalifikace žokej Jan Faltejsek. „Tzigane by potřeboval trochu vlak, aby se s někým od startu rozjel. Jenže tam nikdo nebyl, tak jsem to vzal od startu na sebe. Přibrzdil mi hned u první i druhé překážky a pak už mi brzdil na všechno. Moc ho to teď nebavilo, ale je čas. Loni to vypadalo podobně, i když to teda bylo o fous lepší, ale to půjde.“

Kvalifikační dostihy v Pardubicích vyhráli Hegnus, dvakrát Ange Guardian a Talent. Ten se na dráhu vrátil po roce a půl, přihlášený do Velké zatím není. Pokud bude osmiletý ryzák zdravotně v pořádku, trenérka Hana Kabelková ho na start dodatečně dopíše. „Ano, uvažujeme o tom,“ potvrdila. „Jen to musíme všechno v klidu promyslet, celou dobu jsme čekali, jak dopadne dnešní start.“

V Pardubicích splnilo podmínky startu 19 koní. Další čtyři (Pareto, Rathlin Rose, Urgent de Gregaine a Van Gogh du Granit) se kvalifikovali v zahraničí. Kromě Talenta zůstávají nepřihlášení Player, Ter Mill a Eldorado. „Pokud bude Player v pořádku, dohlásíme ho do Velké pardubické,“ přitakal žokej Novák. „Je z naší stáje a piplám si ho od tří, čtyř let.“

VÍTĚZOVÉ KVALIFIKACÍ

I. Hegnus (ž. Stromský, trenér R. Holčák, stáj Ševců)

II. Ange Guardian (ž. Novák, trenér J. Váňa, Stáj Anděl strážný)

III. Ange Guardian (ž. Matuský, trenér J. Váňa, Stáj Anděl strážný)

IV. Talent (ž. Novák, trenérka H. Kabelková, DS Kabelkovi)

KVALIFIKOVALI SE

Tzigane du Berlais, Hegnus, Stretton, Chicname de Cotte, Ribelino, Ange Guardian, Sztorm, Vandual, Zarif, Mahony, Dulcar de Sivola, Delight My Fire, Tiep de L’Est, No Time To Lose, Bridgeur, Templář, Theophilos, Mazhilis, Krocoleon, Pareto, Rathlin Rose, Urgent de Gregaine a Van Gogh du Granit.

(poznámka: kvalifikaci splnili i Player, Ter Mill, Eldorado a Talent, ale přihlášení do Velké zatím nejsou)