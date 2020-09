Velká pardubická bude! Další vstupenky (zatím) nejsou, mění se i program

Theophilos se pouští do dárkového koše, který mu přivezli jeho spolumajitelé z Dostihového klubu • Barbora Reichová / Sport

Jubilejní 130. ročník Velké pardubické steeplechase se Slavia pojišťovnou 11. října bude. Pořadatel akce, Dostihový spolek a.s., se rozhodl legendární dostih uspořádat i přes restriktivní opatření spojená s šířením onemocnění COVID-19. Výrazně omezená bude návštěvnost, snížené budou dotace pro nejlepší a operativně se mění i program. Sobotní dostihový den se ruší, klíčové závody se přesunou do nedělního programu. Vítězství z loňského roku bude obhajovat desetiletý Theophilos z Dostihového klubu iSport-Váňa .

Podle nejaktuálnějších opatření ministerstva zdravotnictví se může venkovní akce účastnit maximálně 2 000 osob. Pro Velkou pardubickou, na které se zpravidla schází 20 – 25 tisíc diváků, je to výrazné omezení.

„Areál závodiště je rozlehlý, máme dostatečnou kapacitu otevřených tribun, jsme akce pod širým nebem,“ říká ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller. „I to jsou důvody, proč jsme v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví a snažíme se ještě jednat o výjimkách či úpravách pro naše potřeby. Prozatím ale musíme pracovat s variantou dva tisíce osob. To je důvod, proč jsme bohužel nemohli obnovit prodej vstupenek.“

V současné době povolenou kapacitu vyplňují obchodní partneři, bez kterých by se akce konat nemohla, a držitelé vstupenek zakoupených už na jaře letošního roku. Tyto vstupenky zůstávají v platnosti. Je však možné, že někteří jejich majitelé budou osloveni kvůli nutnosti změny místa k sezení.

„Omezení počtu diváků má platit čtrnáct dnů, to znamená že by mělo skončit dva nebo tři dny před Velkou pardubickou. Pokud bude zrušeno a budeme se moct vrátit k vyšším kapacitám, okamžitě začneme znovu prodávat,“ slibuje Müller.

Program v sobotu se ruší

Epidemiologická situace a důsledky opatření se začínají projevovat i na ekonomice obchodních partnerů. Proto se Dostihový spolek rozhodl sloučit sobotní dostihy s nedělním mítinkem. Znamená to, že v sobotu 10. října bude dostihový den zrušen, a část jeho dostihů se přesune na neděli 11. října.

Na programu tak v neděli bude celkem deset dostihů včetně 130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. „Předložili jsme Jockey Clubu ČR návrh nových propozic, ve kterém dochází i k úpravám dotací, Velká pardubická se poběží o tři miliony korun,“ dodává ředitel Jaroslav Müller s tím, že během dne pořadatel na odměnách pro umístěné koně vyplatí celkovou částku pět milionů korun.

„I přes jarní krizi se nám podařilo rozběhnout dostihovou sezonu, zvládli jsme uspořádat kompletní kvalifikační seriál. Byla by velká škoda, kdybychom to nedotáhli do konce. Chceme za podpory našich obchodních partnerů dát možnost realizačním týmům a dostihovým stájím zúročit celoroční snahu a práci,“ dodal Jaroslav Müller.