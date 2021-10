Pepčo, ty nespěchej... Jak Váňa rozdával pokyny, ale pak přišly pády

Zatímco ve finiši Velké pardubické se dva žokejové přetahovali o své premiérové vítězství, velká jména s několika zářezy na pažbě se nedostala do cíle. Jan Faltejsek dostal kopytem do hlavy a Josefa Bartoše čeká operace zlomené pánve.

V sanitce opouštěl žokej Josef Bartoš pardubické závodiště po nedělní Velké pardubické. Z první diagnózy, kterou byla naražená kyčel, se vyklubala zlomená pánev.

„Byl to krásný dostihový den, ale bohužel pro mě ne až do konce. Mám zlomenou pánev, čeká mě nejspíš operace. Zdravím všechny a příště to bude lepší,“ zdravil Bartoš fanoušky na Instagramu.

V pondělí ráno byl trojnásobný vítěz Velké pardubické převezen do nemocnice v Plzni, kde už na něj čekal známý ortoped Milan Toman, který se na spravování pochroumaných žokejů specializuje.

Špatně skončil dostih i pro pětinásobného šampiona Velké pardubické Jana Faltejska, který v dostihu vedl šestiletého Mahe Kinga. Faltejsek nedokončil poté, co ho při pádu Bartošův Theophilos kopnul do hlavy a po dostihu mu museli zašívat roztržené obočí.

Dramatu přitom předcházely pohodové chvíle v prosluněném paddocku, kde se sešli majitelé Váňových koní a na místě byli také zástupci Dostihového klubu iSport.cz, který si pronajímá Theopila. Všichni taky slyšeli tzv. ordre, poslední trenérovi pokyny jezdcům před dostihem.

„Pepčo, ty nespěchej, až to bude žokej cítit, že už, tak běž, pokud se tam dostanem. Honzíku, máš nejlepšího koně, nejmladšího, nejsvěžejšího koně, tak makej! Skokansky by to neměl být problém,“ hlásil Váňa.

V dostizích ale nikdy není nic jisté. Za pár minut skončily ve vzájemné kolizi naděje hned dvou Váňových koní.