Ostrý rozjezd kvalifikace na Velkou pardubickou. Startují dva vítězové

Hned dva vítězové Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se v sobotu představí v úvodní kvalifikaci na 132. ročník nejprestižnějšího domácího dostihu přes překážky. Oba připravuje legendární Josef Váňa starší. Mezi jedenácti přihlášenými jsou Theophilos (DK iSport-Váňa) s Josefem Bartošem a No Time To Lose (Paragan Horseboxes) s Ondřejem Velkem. Dvanáctiletý Theophilos vyhrál v roce 2019, o rok starší No Time To Lose v roce 2017. Sobotní program začíná ve 13 hodin, kvalifikační Cena města Pardubic je naplánovaná na 14.45, celkem se poběží devet dostihů.