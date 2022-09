Velká pardubická: Jedničku má kůň, kterého chválil Váňa, letos nízká účast

No time to lose a Josef Váňa mladší v roce 2018 • Michal Beránek (Sport)

Taxisův příkop a velké problémy pro No Time To Lose (č. 16) s Jakubem Kocmanem • Michal Beránek (Sport)

Jen patnáct koní je na startovní listině Velké pardubické, která se poběží příští neděli. Favoritem je podle sázkových kurzů Talent, obhájce loňského vítězství, opět v sedle s žokejem Pavlem Složilem. Jedničku vylosoval žokej Josef Bartoš pro koně No Time To Lose, šampiona z roku 2017. Sám si sedne na devítiletého Brunch Royala, jehož čeká česká premiéra.

S jedničkou pro vítězství ve Velké pardubické? Před třemi lety žokej Josef Bartoš takový příběh prožil s Theophilem, v pátek před polednem v hotelu v centru Prahy vylosoval číslo 1 jeho stájovému kolegovi No Time To Loseovi. Populární „bláťák“ vždy ožívá na těžkém terénu, který se po nedávných vydatných deštích pro letošní 132. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou rýsuje.

„Když naprší, tak ho stejně nikdo neporazí,“ hlásí sebevědomě jeho trenér Josef Váňa .

No Time To Lose má šanci stát se třetím koněm historie s triumfem ve veteránských třinácti letech. Hlavním favoritem je ovšem loňský šampion Talent. Toho povede stejně jako loni žokej Pavel Složil, přestože už v létě kvůli potížím s dodržováním váhy ohlásil konec kariéry. V poslední kvalifikaci se sice Talent začátkem září nedostal do cíle, červnovou kvalifikaci ale vyhrál a vítězství ve Velké může obhájit poprvé od druhého triumfu Orphee des Blins v roce 2013.

„Jsou tam kvalitní koně, předchozí vítězové No Time To Lose s Talentem. Pro mě je černý kůň Mr Spex, už ukázal kvalitu a byl vždy těsně za nejlepšími,“ říká Bartoš. „Škoda, že není žádná zahraniční účast. Aspoň moje stáj to okoření startem Brunch Royala, který bude tak trošku ze zahraničí a měl by zamotat výsledkem dostihu. Na startu je v sedle Jaroslav Myška, kterému bych taky hrozně přál, aby konečně vyhrál Velkou pardubickou.“

Myška, ve Velké dvakrát třetí a vloni s Evženem na druhém místě, pojede svou jubilejní dvacátou Velkou na šancovním Imphalovi, jenž vyhrál poslední kvalifikaci.

Bartoš nemusí litovat, že jeho věrný parťák Theophilos před týdnem kvůli zranění ukončil kariéru. Pod sedlem bude mít devítiletého Brunch Royala ze stáje svého smluvního zaměstnavatele Scuderia Aichner. Hnědák z lotu trenéra Josefa Váni mladšího zatím běhal především v Itáliii a ve Francii, vloni s Bartošem vyhrál Velkou Wroclavskou. Před týdnem se Brunch Royal rozběhal vítězným krosem na 6000 metrů v Meranu.

„Je to kůň s mezinárodní úspěšnou účasti, hlavně v krosech ve Francii a Itálii. Má toho hodně za sebou, ve Francii běhal s nejlepšími krosaři, dokázal se umístit i vyhrát. Má jednu z největších kvalit v poli, ale 6900 nikdy nešel a pardubické oranice jsou velmi těžké,“ říká Bartoš.

Oproti přihláškám z minulého týdne na startovní listině chybí další klisna Santa Klara a také irský kůň Young Dev. Na startu tak bude patnáct koní, což je nejmíň od roku 2016.

„Patnáct koní je takové ideální pole, není to ani málo, ani moc, akorát na to, abychom měli dost místa na skákání,“ hodnotí Bartoš. „Důležitější je, aby bylo patnáct koní v cíli, aby dostih proběhl čistě, bez pádů a zranění a ve finiši se ukázalo, kdo byl nejlíp připraven.“