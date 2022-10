Bude vítěz první kvalifikace ještě běhat? Kocman věří, že rozhodně

No Time To Lose s Jakubem Kocmanem Taxis nezvládl a následoval ošklivý pád • Michal Beránek (Sport)

Taxisův příkop a velké problémy pro No Time To Lose (č. 16) s Jakubem Kocmanem • Michal Beránek (Sport)

Senzačně vyhráli první kvalifikaci na 132. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou, ale zranění je zastavilo. Sedmiletý hnědák Del Rey trenéra Zdeňka Mimry (stáj D+V+P Kopálek) od května nevyběhl. Jak to s ním vypadá? „Je mu sedm let, když se noha uzdraví, bude na tom příští rok stejně kvalitně,“ věří jezdec Jakub Kocman, který s ním první kvalifikaci vyhrál. „Sice jsem někde slyšel, že je vyřazený z tréninku, ale není to pravda. Po Vánocích začne trénovat a na jaře zase bude normálně běhat. Má čas.“ Kocman v sobotu v Pardubicích s Pomellou (JAZAM) senzačně vyhrál Křišťálový pohár města Pardubic, ve Velké bude v sedle Sacamira (Jezdecký oddíl Beňov).

Je Del Rey koněm do Velké pardubické?

„Určitě, vítězství v kvalifikaci bylo super, pro mě první. Byl jsem z něho nadšený, už jsem se těšil na říjen. Bohužel. Přišlo zranění v tréninku, hned čtrnáct dní po kvalifikaci. Bylo jasné už někdy v květnu, že letos běhat nebude. Měl jsem problém sehnat koně do Velké. Nikdo nevěděl, že nebude Del Rey běhat, takže si všichni bukovali jiné jezdce, než mě. Tak to je.“

Jak to s Del Reyem vypadá?

„Je mu sedm let, když se noha uzdraví, bude na tom příští rok stejně kvalitně. Má potenciál, skokový je, vytrvalostní taky. A třídu má do pardubických krosů velkou. Nebál bych se o něj, když bude noha v pořádku.“

Není to tedy zranění na odchod do důchodu?

„Ne, ne, vůbec. Slyšel jsem někde, že je vyřazený z tréninku, ale není to pravda. Po Vánocích začne trénovat a na jaře zase bude normálně běhat. Má čas.“

Jak se zrodilo angažmá Sacamira?

„Na poslední chvíli. Bohužel se zranil Honza Faltejsek, který ho jezdil ve třetí kvalifikaci a už to měli předběžně domluvené. Oslovil jsem Radima Petříka a jeho tým, že Del Rey běhat nebude. Že nic nemám. Koho mají za jezdce? Říkal, že by počítali se mnou, když je Honza zraněný. Já už totiž Sacamira jezdil loni v Ceně Labe, tak by preferovali, abych ho jezdil, když Honza nemůže.“

Je nováček, co může ukázat?

„Slušný kůň, dobrý skokan. Já osobně mám trochu otazník, jak ustojí 6900 metrů. To je pro každého nováčka Velké pardubické neznámá, to zjistíme až v neděli. Půda trošku vyschla, nepršelo, vypadá to, že bude rychlá dráha. Oranice podle kluků vypadají v pořádku. Do sedmičky, věřím, je to reálné.“

Pevnější půda mu sedí?

„Určitě. Druhou kvalifikaci běžel v uvozovkách po betoně a ještě dal v závěru speed. Na měkké půdě nevím, jestli by takový závěr ukázal.“

Jakou budete mít taktiku?

„S týmem jsem ještě nemluvil, ale ze šice spíš nepůjdeme. Někde v koních cválat. Začátek bude rychlý, na Taxis musíme jet, pak se to po Francouzském skoku uklidní, takže si hlídat pozici, nepřepálit to a počkat na Havlák. On by konec snad měl dát, pokud mu nebude vadit o kilometr víc. To uvidíme na trávě.“

V sobotním předprogramu jste senzačně vyhráli s Pomellou, to se moc nečekalo, ne?

„Trošku jsem to čekal. Už minule předvedla ve stejném dostihu a s kvalitními koňmi, že umí jít koncem. Že umí závodit a má třídu. Tehdy mi vypadl třmen, asi bychom stejně nevyhráli, byla těsně druhá. Vím, že půjde nahoru. Když jsem viděl u Tipsportu, že měla kurz 25:1 jako největší outsider, tak jsem nechápal. Nejhorší kůň v poli? Nesmysl, ukážeme, kam patří!“

Vysoký kurz vás vyhecoval, motivoval?

„Jo. Já sice nevsázím, protože jsem pověrčivý, abych pak někde nespadnul. Ani jsem nikomu neradil. Ale překvapilo mě to, určitě to nebyl nejhorší kůň v poli. Jsme rád za majitele, JAZAM je malá stáj. I za pana Řezáče a pana Franka. Mají jednoho koně a vyhraje jim při mítinku Velké pardubické. To je pro ně úžasné a těší mě to.“