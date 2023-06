Váňa „drtí“ Pardubice! Šampion Mr Spex zatím nevyběhl, žokej se léčí

Josef Bartoš spolu s trenérkou Pavlou Váňovou slaví vítězství v Úvodní cross country Koroka s Lodgian Whistlem (Statek Chyše-Váňa) • Monika Suchánková/Dostihový spolek a.s.

„Pocitově se cítím o trošku lépe,“ řekl pro iSport.cz žokej Lukáš Matuský, dvojnásobný vítěz Velké pardubické (2020 a 2022). „Minulý týden jsem měl jít na kontrolu, ale nebyl jsem, protože pan doktor měl operační dny a neměl čas. Záleží, co ukáže rentgenový snímek.“

Šestatřicetiletý žokej se zranil na konci dubna v Meranu. Měl dva zlomené obratle L1 a L2, dvě naštípnutá žebra. „Myslím, že mi ještě chvíli nechají korzet, který mi zboku upevňuje hrudník a drží záda, aby mě to tak nebolelo a mohl jsem se alespoň hýbat. Uvidíme, co řekne doktor, ale počítám, že ještě tak měsíc mě do tréninku určitě nepustí.“

V aktuální sezoně zatím nevyběhl ani devítiletý hnědák Mr Spex, kterého připravuje trenér Luboš Urbánek a s nímž Matuský Velkou pardubickou na podzim vyhrál. Stejně jako v předchozích letech měl podle plánu jít první a třetí kvalifikaci, ale sešlo z toho. „Co jsem slyšel, tak šlápl na kámen a proto zatím nestartoval,“ komentoval Matuský. „Asi měl otlačené kopyto. Ale už je zase určitě v plném nasazení a počítám, že půjde další kvalifikaci.“

Třetí kvalifikace je na programu 5. srpna, čtvrtá a poslední 2. září. Velká pardubická se jede 8. října. Matuský věří, že domácí vrchol sezony stihne. „Za měsíc a půl bych snad mohl začít něco dělat, trochu pracovat a možná i zkusit jezdit, když to půjde. Ale nebudu spěchat, obratle nejsou zlomená ruka nebo noha. Nechci to uspěchat, abych neměl úplně po sezoně. Když to půjde, chtěl bych se na konci devátého měsíce rozjezdit. A zkusit fungovat. Když ne, tak mítink před Velkou.“

V polovině kvalifikačního období splnilo na domácí půdě podmínky startu 15 koní (plus Mr Spex coby obhájce). Kvalifikovat se dá i ze zahraničí. V Pardubicích si klasicky nejlépe vede tým Josefa Váni. Kvalifikovali se Chelmsford, Lodgian Whistle a Aeneas, přičemž první dva své závody ovládli. Dva koně na předběžné „startovní listině“ mají i Radek Holčák (String, Dajuka) a Dalibor Török (Godfrey, Barython de Vaige).

Smolařem první poloviny kvalifikačního seriálu je zkušený Player (Nýznerov) od trenérky Lenky Kvapilové. Jedenáctiletý ryzák, který už jel Velkou pardubickou čtyřikrát a byl v ní druhý (2020) a čtvrtý (2022), nedokončil ani jednu z úvodních kvalifikací. V květnu ho s Marcelem Novákem v sedle před Irskou lavicí vytlačil volný kůň, o víkendu s Ludovicem Solignacem nezvládl Hadí příkop.

SPLNILI KVALIFIKACI NA VP 2023

Aeneas (9 let, stáj Statek Blata Český ráj, trenér Váňa st.)

Argano (9, Marek Šimák, Liška)

Barython de Vaige (7, Ecurie Haras de Beaufay CR, Török)

Dajuka (9, K-K Metal a.s., R. Holčák)

Dulcar de Sivola (10, DiJana Dobšice, Jirčáková)

Godfrey (7, DS Pegas, Török)

Chelmsford (7, Javor, Váňa st.)

Imphal (10, Zámecký vrch, Popelka)

Kaiserwalzer (10, DS Millennium SVK, Brečka)

Lodgian Whistle (10, Statek Chyše-Váňa, Váňa st.)

Paris Eiffel (10, Lokotrans Slovakia, Cagáň)

Sacamiro (10, Jezdecký oddíl Beňov, Petříková)

Santa Klara (8, Scuderia Aichner SRL, Váňa ml.)

String (10, K-K Metal a.s., R. Holčák)

Talent (12, DS Kabelkovi, Kabelková)

Mr Spex (9, Lokotrans, Urbánek)