Ir Mullins pojede ve Velké obhájce titulu Mr Spexe: Doufám, že vyhraju!

Když se ukázalo, že se Patrick Mullins chystá na víkend do Pardubic na Mr Spexe, dostal další šanci, odjet nadějného Ange Pitou pro Dostihový klub iSport.cz ale odmítl. „Moc děkuju za nabídku, ale ve Velké pardubické jedu skvělého koně a před ní už nepojedu. Možná jsem až příliš opatrný, ale nechci před Velkou pardubickou riskovat,“ vysvětlil Mullins. I pro jezdce se stovkami vítězství znamená start ve Velké v sedle loňského obhájce něco výjimečného.

Jak berete šanci jet Velkou na loňském šampionovi?

„Pro mě je velká čest jet koně, který Velkou vyhrál. Je to příležitost, která se moc žokejům nepoštěstí. Nemůžu se dočkat, moc se těším.“

Jak váš start ve Velké berou ostatní jezdci ve vaší stáji, kde jsou slavná jména jako Paul Townend či Rachael Blackmoreová nebo i Ruby Walsh, který v dobách své kariéry jezdil v Pardubicích dvakrát?

„Je to velmi slavný dostih. Ruby si v Pardubicích jednou zlomil nohu, ještě než se ve Velké dostal na start. Rachael dostává často nabídky, aby přijela, ale její sezona tady se právě blíží a chce se soustředit na Irsko. Ken Whelan, který je agentem mého bratrance Dannyho, v Pardubicích několikrát startoval a stále dostih sleduje. Sean O'Keeffe, který u nás ve stáji občas jezdí, bude letos přímo ve Velké (na Jet Fighterovi – pozn. red.). Jsem rád, že letos pojede další irský jezdec.“

Vy sám už jste jel ve Velké dvakrát, ale pokaždé jste spadnul z Kaiserwalzera. Jaký je dostih z vašeho pohledu?

„Závodiště je udržováno jako zahrada, všichni, kdo se o ně starají, si zasluhují pochvalu. Styl ježdění je hodně odlišný. V Irsku a Anglii jsou dostihy hodně standardizované. Běhá se v jednom směru na dráze, zatáčky jsou uniformní. V Pardubicích je pro každý dostih jiný kurz, startuje se jinak, zatáčky jsou hodně ostré, oranice je nezvyklá. Měníte směr, prověří vás každá překážka. Mám takový druh dostihů rád, hodně mě to baví. Takové dostihy jezdíme během roku jenom pětkrát v Punchestownu a třikrát v Cheltenhamu.“

Jak se na dostih připravujete?

„Váha (70 kg – pozn. red.) je na mém minimu, takže od chvíle, kdy jsem dostal nabídku jet Mr Spexe, si hodně hlídám dietu. Určitě se kouknu na předchozí Mr Spexovy dostihy, abych se o něm něco naučil. Rád si dopředu projedu kurz, vizualizuju si, co chci udělat, nebo co bych dělal, kdyby se věci nevyvíjely tak, jak bych doufal. Myslím, že když se připravíte na to, že něco nemusí vyjít, pak můžete rychleji reagovat a napravit to.“

Na rozdíl od mnoha českých žokejů pojedete v neděli jenom Velkou pardubickou, berete to jako výhodu?

„Nemusí to nutně být výhoda. Letos jsem během Gold Cupu v Cheltenhamu jel pět dostihů. Ale tam dráhu i koně dobře znám, a taky váha byla vyšší. Když jste na své nejmenší váze, je lepší být čerstvý, silný a soustředěný na dobrou jízdu ve velkém dostihu. Pokud bych se zranil předtím, než bych jel Mr Spexe, bylo by to pro mě velké zklamání. Takže se budu koncentrovat jenom na něj.“

Máte za sebou spoustu úspěchů, proč ale jezdíte stále jako amatér, a ne jako profesionální žokej?

„Měřím 185 centimetrů a běžně vážím 73 kilogramů, takže je pro mě snadnější být amatér. Jsem moc líný a nechci být pořád nevrlý! (směje se) Jako amatér můžu jezdit hodně dobrých koní v dostizích pro amatéry. V Irsku se pořádá pro amatéry dostih během každého mítinku a velké mítinky jako Galway, Punchestown, Leopardstown, v Anglii pak Cheltenham a Aintree mají prestižní amatérské dostihy. V Irsku můžu jezdit proti profesionálům jedenadvacetkrát za sezonu, ale v Anglii můžu jezdit tak často, jak chci. Tím, že jezdím pro mého otce, dává mi to hodně dobrých příležitostí i jako amatérovi, mám štěstí.“

Taky jste koncem září vyhrál svůj osmistý dostih. Přemýšlíte nad tisícovkou?

„Bylo super dosáhnout osmistovky, ale je to proto, že jezdím většinou pro svého otce, který trénuje spoustu dobrých koní. Rád bych teď mířil k tisícovce, a snad i za ní. Rád si dávám výzvy. V Cheltenhamu jsou tři amatérské dostihy a jenom dva amatéři (Derek O'Connor a John Oaksey) je vyhráli všechny. Já jsem zatím vyhrál dva z nich a rád bych zvítězil i v tom zbývajícím. Takže doufám, že než skončím, vyhraju v Cheltenhamu ještě i Kim Muir Chase. A snad vyhraju i Velkou!“

Váš otec před jedenácti lety poslal do Velké pardubické Uncle Juniora, který skončil šestý. Vrátí se někdy jeho koně?

„O jednom koni jsme přemýšleli, ale bohužel se zranil, nejsme si teď jistí, jak to s ním bude. Ale zkusíme najít jiného, aby na Uncle Juniora navázal.“

Patrick Mullins

Narozen: 5. prosince 1989 (33 let)

Největší úspěchy: S vítěznými 801 dostihy je světovým rekordmanem mezi amatérskými jezdci. Amatérský šampionát v Irsku vyhrál patnáctkrát, v roce 2012 díky 74 amatérským vítězstvím stanovil rekord pro jeden jeden kalendářní rok, který do té doby držel Billy Parkinson (72) od roku 2015. Za jednu dostihovou sezonu nejvíc vyhrál 68 dostihů na přelomu let 2012 a 2013.

Velká pardubická: Zatím byl na startu dvakrát, v roce 2021 ani vloni se s Kaiserwalzerem nedostal do cíle

Kurzy Velké pardubické

1 Jet Fighter - 85:1

2 Alpha Male - 100:1

3 Sacamiro - 4,50:1

4 Lodgian Whistle - 8,75:1

5 Lombargini - 40:1

6 Dulcar De Sivola - 77:1

7 Royal Gino - 33:1

8 Player - 13:1

9 Zataro - 37:1

10 Star - 15:1

11 Argano - 7:1

12 Stuke - 20:1

13 Mr Spex - 9:1

14 Talent - 8,5:1

15 Santa Klara - 15:1

16 Imphal - 30:1

17 Kaiserwalzer - 50:1

18 Godfrey - 10:1