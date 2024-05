Úspěšná spolupráce končí, šampiona v kvalifikaci Velké povede Švéd

„Neřekli jsme si to definitivně, ale Pavel už asi neměl zájem o spolupráci,“ vysvětluje trenérka Hana Kabelková. „Na podzim mi říkal, ž s ježděním končí, tak jsem ani neměla jinou variantu. Počítala jsem s tím, že končí, tak jsem sháněla náhradníka.“

Kromě Talenta máte na startu kvalifikační Ceny města Pardubice (16.25) dalšího třináctiletého koně Stara. V patnáctihlavém poli jsou nejstarší, jak jsou na rozjezd sezony připravení?

„Myslím, že jsou připravení tak, jak to šlo. Cítí se dobře. Udělali jsme, co jsme měli, odpracovali, co měli. Nebyl žádný problém. Snad to bude dobrý. A uvidíme, jestli je to bude ještě bavit. Pakliže by je to nebavilo, půjdou do důchodu. V práci ale nic nenaznačuje tomu, že by neměli chuť závodit.“

I ve třinácti letech jsou pořád svěží a čilí?

„Jsou úplně fajn.“

Zimu přestáli v pohodě?

„Perfektně. Letos jsme měli i lepší podmínky, zdají se nám ještě o trošku lepší než loni. To bylo lehce komplikovanější, letos je to fajn. Nebylo to tak zmrzlé. Loni napršelo, zmrzlo a nic moc se nedalo. Letos moc nemrzlo, takže zimu absolvovali, nechci říct podle našich představ, protože to by byl metr sněhu, ale lépe než loni.“

Metr sněhu, aby si mohli běhat v Popelce a polštářích?

(usměje se) „Přesně tak, to jim šetří nohy a přitom si hodně máknou. To je vždycky lépe.“

Talenta vede Niklas Lovén, Stara Marek Stromský. Oběma je přes padesát, jezdecké zkušenosti tedy máte obrovské, souhlasí?

„Jo, to jsou taky veteráni.“ (směje se)

Já to nechtěl tak úplně říkat...

„...no, tak já to řeknu. Jo, Marek si se Starem loni sednul. A Niklas Lovén mě velmi zaujal, tím jak vyhrál Wroclavskou a dalších pár dostihů. Takovou trpělivou jízdou. Zezadu a s chladnou hlavou. To by mohlo Talentíkovi sedět. Zkusíme tuhle spolupráci a uvidíme, jak si sednou.“