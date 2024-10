Vdova po herci Jelínkovi (†89) jako vítězka Velké: Je to z říše snů

Její osobní trápení několik měsíců živilo bulvár. Martina Růžičková se v první polovině roku dostala do sporu s potomky svého manžela Rudolfa Jelínka , kteří jí vyčítali údajnou nedostatečnou péči o svého tatínka a dočasně ho převzali do péče. Známý herec, jenž dal tvář například agentovi Jiřímu Hradci ze seriálu Třiceti případů majora Zemana, nakonec v srpnu zemřel.

„Já jsem nikdy nezažila takovou lidskou zlobu, zášť. Co jsem prožívala první půlrok někdy od března do srpna, to si nedovede nikdo představit,“ vzpomínala Růžičková. „V noci jsem nespala, brala jsem prášky. Já jsem ani neměla sílu brečet. Teďka jsme jim to oplatili. A Rudlovi do nebíčka děkuju moc za to, že nás takhle pohlídal.“

Strastiplný rok jí nakonec přinesl i jeden z největších úspěchů dostihové kariéry. Ve vítězném patu nedělní Velké pardubické měla osmiletého ryzáka Sexy Lorda, koně, kterého si vypiplala od ročka.

„Líbil se mi barvou i původem,“ líčí Růžičková.

Nadaného skokana už vloni připravila k vítězství v Ceně Labe a pro letošní Velkou pardubickou získala elitního žokeje v Jaroslavu Myškovi, který zůstal volný po zranění své stájové naděje Well Absoluta. Jeden z hrdinů dostihového publika, který byl na startu slavné steeplechase už podvaadvacáté a stále čekal na vítězství, Sexy Lorda dovedl k vítězství.

„Zažila jsem jeden z nejobtížnějších roků v mém životě, dnes se všechno zlomilo. Děkuju Jardovi, že mi vyšel vstříc,“ řekla Růžičková. „To není jezdec a kůň, to je jedna bytost. Je to takový kentaur. Jsou spojení. Lord není úplně jednoduchý kůň, je hodně svůj. A Jarda je taky svůj.“

Myška je unikátní svou jezdeckou taktikou. Se svými koňmi tvrdohlavě fíruje, je zvyklý jezdit zepředu a sám určovat tempo dostihu. Tak to provedl i v neděli ve Velké pardubické, ač pak musel v cílové rovině nahánět unikajícího Dulcar de Sivola.

Pod sedlem měl tentokrát energického koně s velkým srdcem, s kterým se však nepracuje lehce.

„První dva roky obsedání nás strašně trápil. Dodneška je to takový autista. Bojovná povaha tam je, což je pro mě jako pro pracovního jezdce minus. Sedíte normálně na odjištěném granátu,“ usmívá se Růžičková. „Ale v dostihu je to plus, o tom to je. Je neskutečný bojovník, nechce nic pohrát, nechce je pustit před sebe.“

Růžičková tak pomalu obrací svůj příběh Velké pardubické k lepšímu. Kdysi o sobě s nadsázkou říkala, že je Růža Pecháček. Na přelomu tisíciletí se dlouho marně snažila zlomit prokletí dostihu, v němž v roce 1998 přišla o svého životního koně Damiona. V roce 2014 s Rubínem se konečně dostala do cíle. O dva roky později pak jako trenérka slavila své první vítězství s Charme Lookem. Od neděle je první trenérkou, která připravila k vítězství ve Velké dva různé koně.

„Poprvé v historii je mrtvý doběh. To není pecháček, určitě ne. Je to z říše snů, je to vydřené,“ říká Růžičková.