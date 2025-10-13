Předplatné

Britská média žasnou nad triumfem ve Velké: Malý zázrak! Nečekaný a historický úspěch

Reklama pro Velkou pardubickou: Kde bude slavit vítěz? Faltejsek kousek od 8. triumfu, outsider třetí
Keith Michael Donoghue slaví se Stumptownem vítězství ve Velké pardubické
Keith Michael Donoghue slaví se Stumptownem vítězství
Stumptown, šampion letošní Velké pardubické
Keith Michael Donoghue a jeho vítězná radost
Na Taxisově příkopu skončili na zemi dva koně
Velkou pardubickou vyhrál Stumptown (vpravo)
Velká pardubická
Malý zázrak předvedl žokej Keith Donoghue, když dokázal i přes několik mrazivých momentů vyhrát s osmiletým hnědákem Stumptownem Velkou pardubickou, napsal britský server Sporting Life. Irský valach ovládl v neděli slavný dostih jako první zahraniční kůň po 30 letech.

„Nejobávanější cross-country chase závod v České republice je proslulý obrovskými překážkami a prudkými dropy. Světoznámý Taxisův příkop způsobil Stumptownovi hned na začátku vážný problém a po nepovedeném dopadu na největší překážce se ocitl v zadní části pole. Další chyby na osmé a deváté překážce mu zavařily ještě více,“ uvedl britský web.

Konstatoval, že vítěz Cheltenhamského festivalu se postupem času nějak zahřál do provozní teploty a začal soupeře dorážet. „Nakonec v dlouhé cílové rovině dotáhl High In The Sky, kterého jel pravidelný účastník dostihu Jan Faltejsek, a zabodoval,“ napsal Sporting Life. „Pro Irsko to byl průlom a první v Británii či Irsku trénovaný vítěz prestižního dostihu od roku 1995, kdy Charlie Mann vyhrál s It's A Snipem,“ připomněl.

Za velkou událost označil vítězství irského koně ve 135. ročníku Velké pardubické také dostihový server Racing Post. Rovněž se zmínil o tom, že žokej Keith Donoghue prožil jeden či dva nervy drásající momenty.

„Dostih pro Stumptowna málem skončil předčasně, když přeletěl přes Taxisův příkop, čtvrtou a jednoznačně nejslavnější překážku opravdu ojedinělého závodiště. Stumptown přistál milimetry za hranou a doskočil tak prudce, že Donoghuea málem vyhodil ze sedla. V jednu chvíli se zdálo, že žokeje vystřelí na oběžnou dráhu, ale ten se ve třmenech nějak udržel,“ uvedl Racing Post.

„Další drama se odehrálo na osmé a deváté překážce, známé jako Malé zahrádky, kde Stumptown sotva zvedl nohu. Donoghue to opět zvládl, ale Stumptown se propadl na poslední místo a zdálo se, že šance na první vítězství Británie nebo Irska od roku 1995, kdy jel Charlie Mann s It's A Snipem, jsou menší, než měl Foinavon,“ zmínil web vítěze Velké národní v Liverpoolu z roku 1967 s kurzem 100:1.

„Vzhledem k celkovým 31 překážkám však hrál čas pro Donoghuea a pomalu začal zdolávat soupeře, zatímco Stumptown se zahříval na jedinečnou výzvu, které čelil. V závěru se přehnal i přes High In The Sky s legendou Velké pardubické Janem Faltejskem,“ uvedl Racing Post na adresu úspěšného žokeje a sedminásobného vítěze dostihu. „Zařídil tím nečekaný, ale historický úspěch pro trenéra Gavina Cromwella a majitele syndikát Furze Bush,“ dodal dostihový web.

