Bratry Fuksovy spláchla vlna, Tokio nevyjeli. Martin je ve finále singlkanoe | iSport.cz

Na setkání s médií dorazil sám, bratra čekalo ještě semifinále na singlkanoi. „Je to velké zklamání. Vlna přišla asi 300 metrů před cílem, pak už jsme jen dojížděli,“ vysvětlil Fuksa.

„Do té doby se nám jelo docela dobře. Měl jsem v hlavě, že musíme porazit aspoň jednu loď, ale prostě s tím nešlo nic dělat,“ krčil rameny bronzový medailista z nedávného evropského šampionátu do 23 let v Račicích.

Zkušený Martin Fuksa využil krátký čas mezi zmarněným finále a semifinále singlkanoe dokonale. Pohodlně prošel do boje o medaile, předčil ho o pouhých sedm setin vteřiny Brazilec Isaquias Queiroz dos Santos. „Jsem ve finále, to je důležité,“ těšilo ho. „Měl jsem trochu v hlavě, že by mohlo být výhodou dojet druhý. Ale když už jsem jel první, napadlo mě, že bych mohl semifinále vyhrát. Nechtěl jsem tolik finišovat, spíš ušetřit nějaké síly, ale Brazilce jsem stejně trochu poškádlil, nechtěl jsem mu to dát tak jednoduše,“ smál se. „Měl jsem sílu finišovat mohutněji. Finále by určitě vypadalo jinak a ten první bych byl já,“ dodal.

Zklamání z debla už vstřebal. „Je to škoda. Jet na druhé straně dráhy, tak to máme. Nebudu lhát, do semíčka (singlkanoe) se mi moc nechtělo, nebyl jsem nabuzenej. Ale snažil jsem se z toho rychle oklepat,“ vyložil Fuksa.