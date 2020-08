Doktor o dvou zlatech: Po prvním mi bylo blbě. Rychle jsem se vrátil na zem | iSport.cz

Do Atlanty přicestoval v roce 1996 už měsíc před startem her, aby se dokonale sžil s prostředím, kde nakonec zažil svoje vrcholné momenty svojí sportovní kariéry. Jak dnes Doktor přiznává, v Americe mu od začátku všechno vycházelo.

„Člověk musí mít životní formu, ale musí pro něj hrát i ostatní věci jako sportovní štěstí. Tam prostě nebylo nic, co by nefungovalo… Den a půl, kdy jsem to potřeboval, třeba foukal vítr tak, jak jsem to potřeboval,“ říká současný sportovní ředitel Českého olympijského výboru.

Jako první nejdřív nastupoval do finále závodu na 1000 metrů. „Rozhodl jsem se, že vypálím a pojedu,“ připomněl svojí taktiku. Soupeřům skutečně unikl. „Když jsem projížděl kolem bójí v půlce, jela mi loď asi nejlíp.“ S vypětím všech sil si vedení udržel. Radost v cíli? Spíš byla přebitá vyčerpáním. „Ten závod strašně bolel a nebylo mi dobře.“

O den později už byl Doktor na startu znovu. Na poloviční trati tentokrát zvolil jiný přístup. Své rivaly předstihnul až v samotném finiši. „150 metrů před cílem jsem věděl, že je předjedu. Pro mě to byl zábavnější závod. Mohl jsem se radovat víc a bylo mi míň blbě,“ popsal rozdíly.

Zvítězit na obou tratích na jedné olympiádě od té doby nikdy nedokázal. Doktora čekal po návratu domů zájem ze strany veřejnosti i médií. Dokázal se s ním vyrovnat. „Zase tak velká rána to nebyla, rychle jsem se vrátil na zem.“ I proto, že na něj dohlížel jeho otec, který ho zároveň i trénoval. „Kdyby to hraničilo s tím, že by to zasáhlo do tréninku, zasáhl by. Je důležité z toho nepodělat.“