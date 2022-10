Kanoista roku Přindiš: Splněno nemám! Nechal za sebou Fuksu i Prskavce

Byla to pro něj zatím životní sezona. V červenci získal Vít Přindiš na mistrovství světa poprvé v kariéře titul v natřískané kategorii kajakářů. O dva měsíce později si pak dojel pro celkové druhé místo ve Světovém poháru. A včera za to všechno navíc převzal trofej pro českého kanoistu roku. Předčil i kanoistu Martina Fuksu a parťáka z tréninku Jiřího Prskavce.

Původně si říkal, že vítězství v anketě Kanoista roku 2022 pro něj zas až tak velkou věcí nebude. Ale v reálu to vodní slalomář Vít Přindiš cítil jinak.

„Je to hezké v tom, že jsem teď zvítězil nad klukama, kteří pro mě byli vždycky hvězdy. Český svaz kanoistů má teď strašně silné závodníky a závodnice. Vozí se medaile ze světa, Světových pohárů, olympiád. Pepa Dostál, Jířa Prskavec, Martin Fuksa, to jsou kluci, kteří jsou fenomenální a mně se podařilo letos být nad nima, být nejlepší kanoista. Je to pro mě hezké završení sezony,“ usmíval se Přindiš.

Tradiční anketu Českého svazu kanoistů vyhrál díky premiérovému světovému titulu ve vodním slalomu, který získal ve 33 letech. Povedlo se mu to v německém Augsburgu, kde předvedl životní výkon. Věří ale tomu, že i taková sezona se stále dá překonat.

„I když nejsem úplně nejmladší, tak jsem profesionální sport začal dělat trochu později, takže si myslím, že nějaký čas ještě mám. Cítím, že mám touhu se posouvat. Není to, že bych si řekl, že jsem vyhrál MS a mám splněno. Mě to baví, hlavně ta cesta. A když by vedla až na olympiádu, bylo by to krásný.“

Přindiš za sebou nechal i tréninkového parťáka Prskavce, který s titulem mistra Evropy a celkovým vítězstvím v SP obsadil třetí příčku. Mezi vodní slalomáře se vklínil rychlostní kanoista Fuksa. Ten dominoval v jarních závodech Světového poháru. Na mistrovství světa byl na trati 500 metrů i kilometru třetí, na evropském šampionátu skončil druhý na kilometru a pak vyhrál závod na poloviční distanci, čímž do sbírky přidal už jedenáctý titul mistra Evropy.