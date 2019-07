Dvě mise Navrátila: Medaile a sen o olympiádě pod Eiffelovkou | iSport.cz

Před každým skokem musí vystoupat víc než stovku schodů do výšky paneláku. „Zadek a zádové svaly dostávají zabrat, jak se stahují tím, jak vylézám nahoru,“ říká Navrátil.

S bolavým a rozpumpovaným tělem se pak musí postavit na můstek 27 metrů nad hladinou. Pokaždé musí překonávat strach.

Dnes to Michal Navrátil rád udělá znova, protože v sázce je hodně. Po polovině závodu na světovém šampionátu je předloňský vicemistr světa třetí s náskokem necelých pět bodů před Britem Gary Huntem.

„Je výzva se sem dostat. Je hromada lidí, co se sem hlásí. Vždycky je to tlak, je to boj, který podstupuju. Já jsem si to vybral, chci v tom být nejlepší, prezentuju svoje jméno,“ vysvětluje Navrátil.

Tentokrát však jde o něco víc než jen medailový závod. Highdiving má díky představení na světovém šampionátu ukázat svoji show na jedné z největších globálních sportovních akcí. Cíl je zjevný. Dostat highdiving, jež je strhující podívanou, která fascinuje davy, na olympiádu.

„FINA se snaží, aby dostala highdiving na olympiádu a snaží se co nejvíc, aby to bylo už v roce 2024 ve Francii,“ říká Navrátil. „Myslím, že tenhle závod bude hodně rozhodovat o tom, jak se to dostane do popředí, koho to osloví.“

V programu světového šampionátu v plaveckých sportech je highdiving od roku 2013 a Navrátil byl zatím u každého ročníku. Hned tehdy poprvé publiku v barcelonském přístavu Moll de la Fusta předvedl na závěr svoje parádní exhibiční číslo, skok v pláštěnce Supermana, který se pak stal hitem znělky Eurosportu.

„Díky tomu, že závodí hrozně moc národností, už to má nějakou základnu na světě. Je to o štěstí, jak se to komu bude líbit. Protože tenhle sport nákladný není. Je to místě, pěkné lokalitě. Dá se říct, že skočíme všude,“ říká Navrátil a zasní se nad myšlenkou zaskákat si pod Eiffelovou věží. „Atmosféra by tam byla určitě nejlepší, protože tam bude třeba sto tisíc lidí.“

Bazén jako priorita

Jsou tu ale i problematické momenty. Highdiving má sice v Stevu Lo Bueovi, Gary Huntovi, Jonathanu Paredesovi a také v Navrátilovi své tváře svého sportu. Profesionální okruh Red Bull je však stále pro úzkou skupinu vyvolených. Zásadním problémem je, že by hihgdiving z účastnické kvóty zabral několik desítek míst.

„FINA by to tam měla ráda, protože to atraktivní je. Nicméně si myslím, že je tam velký problém v počtu, protože si nemyslím, že by Mezinárodní olympijský výbor navýšil plaveckým sportům kvótu. A aby se bralo bazénovým plavcům, to si nemyslím, že bude úplně reálné,“ varuje Petr Ryška, předseda svazu plaveckých sportů. „Prioritou je bazénové plavání, divácky i mediálně. Show je to hezká, ale furt se tomu věnuje relativně malý okruh lidí.“

Ve středu ale bude Navrátil přemýšlet jen o svých skocích, které ho můžou stejně jako před dvěma lety vynést k medaili. Předvede salto nazad s dvěma a půl vruty skrčeně a trojité salto napřed s dvou a půl vruty.

„Každý si jede to svoje a snaží se soustředit na ten závod. Pro každého je důležité přivést medaili pro zemi z highdivingu,“ zdůrazňuje Navrátil.

A kdyby Paříž 2024 vyšla, šel by do toho, i kdyby mu v tu dobu bylo už sedmatřicet let.

„Kdyby nebyl v Čechách někdo, komu bych to do té doby mohl předat, asi bych to ještě musel držet,“ usmívá se. „Já si myslím, že to je dobrá příležitost ještě něco předvést, sám pro sebe bych se tam chtěl třeba dostat…“