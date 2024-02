Jak Gemov bojuje o olympiádu: Babičky, držte si trvalé! Recituje Cimrmana

Je to plavec s povolením poplácávat svou trenérku po rameni. Petra Škábová to Ondřeji Gemovovi toleruje, protože je velký dříč a originální osobnost. Díky své dokonalé audiovizuální paměti recituje celé semináře Járy Cimrmana. Má svoji řadu plavek a při trénincích mezi veřejností žertuje s důchodkyněmi ve vedlejších drahách. Na mistrovství světa v Dauhá se taky příští týden pokusí přiblížit limitu na olympiádu.

Petra Škábová nasadila polekaný výraz a dlaň si v automatickém gestu položila před oči.

„Gejdo, prosím, ne…“ hlesla.

Její svěřenec Ondřej Gemov, kterému u bazénu neřekne jinak než jeho přezdívkou Gejda, ale už vyprávěl jednu ze svých historek.

„Na Strahově vedle nás plavou para plavci. Ti nedělají vlny, nestrkají nám nohy ani ruce do dráhy, protože je třeba nemají…“ zahlásil a rozesmál se. „Oni jsou naprosto skvělí, sebeironičtí. Já ten jejich černý humor, kterým jsou tihle lidi proslulí, úplně miluju!“

Svým vlastním smyslem pro humor si pomáhá v nekonečném drilu závodního plavání, který je nezbytnou propustkou do světové elity. Gemov se k ní už blíží. Už v roce 2021 byl ve finále ME v krátkém bazénu na kraulařské čtyřstovce a dvoustovce motýlkem, což je jeho hlavní trať. Předloni byl na ní desátý na ME v dlouhém bazénu v Římě. Krátce před loňskými Vánoci na dalším ME v krátkém bazénu v Otopeni skončil na dvoustovce motýlkem pátý v národním rekordu. Jsou to odměny za kolotoč drsných tréninků, v nichž se ovšem vyžívá.

„Já jsem takovej masochista. Našel jsem si v tom to svoje. Baví mě to,“ líčí Gemov. „Když se na tréninku plave dobře, je mi úplně jedno, jak je trénink těžkej. To se střílí a dělám randál. Ať vedle nás plavou babičky, jako nedávno na tréninku. Začali jsme plavat hlavní sérii, já jsem se otočil k těm babičkám, osmdesát plus: Držte si trvalý, pojedeme naplno!“

Reprezentační plavci v Česku většinou nemají luxus svého vlastního bazénu, v němž by mohli na vrcholné akce nerušeně trénovat. V Praze sice využívají krátký bazén vysokoškolského centra Victoria na Strahově, když ale potřebují do dlouhého bazénu, jdou do Podolí nebo na Šutku mezi obecný lid.

Sorry, máme trénink. Byl i konflikt

„Když tam někdo plave, většinou je to takové: Dobrý den, sorry, my tady máme trénink, běžte na dráhu vedle. Tím to hasne,“ líčí Gemov. „Konflikt jsem zažil jenom jednou. V Podolí jsem se chytnul s jednou bábou. Na konci se otáčeli i plavčíci…“

Gemov má své superschopnosti. Veselá nátura k nim patří.

„Občas schytám plácanec,“ směje se jeho trenérka Škábová.

Gemov má taky vysoce nadstandardní audiovizuální paměť. Využívá ji ke studiu jazyků, ale pamatuje si taky doslova texty oblíbených písniček. Je schopen recitovat povídky Šimka a Grossmanna nebo celý seminář divadla Járy Cimrmana. Taky ale zbožňuje tetování a má vlastní kolekci plavek. Během vyhlašování Plavce roku se do nich jednou neostýchal vysvléknout přímo na pódiu.

To vše svědčí o originální osobnosti, ale neubírá mu talentu a tréninkové píli. Gemov si jde za snem na dvoustovce motýlkem, osudové trati Michaela Phelpse. V říjnu na závodě Světového poháru v Budapešti v dlouhém bazénu posunul národní rekord na hodnotu 1:56,75 minuty. K olympijskému limitu na letošní Hry v Paříži mu stále schází 97 setin, což je v téměř dvouminutovém závodě na první pohled titěrná vzdálenost.

„Myslím, že to není až tolik. Jedno tempo, řekl bych,“ líčí Gemov.

Jedno tempo, zlomek času… Musí ho ale překonat. V příštích dnech k tomu bude mít dobrou příležitost na mistrovství světa v dlouhém bazénu v Dauhá, které se ještě kvůli zmatečným posunům covidové doby koná hodně netradičně uprostřed zimy a ještě k tomu na začátku olympijské sezony. Do rozplaveb dvoustovky motýlkem jde Gemov v úterý.

„My na sobě s Ondřejem tlak olympiády nemáme. Víme, že je poměrně daleko, i když se přibližujeme. Uvidíme, kam to dotáhneme,“ říká trenérka Škábová. „Byla bych velmi ráda za postup do semifinále a zlepšení. Abychom věděli: Tady odsud se odrazíme. Olympijský tlak na sebe nemá, ale bylo by to skvělé. Když je někdo tři vteřiny daleko, tak OK. Ale když se někdo takhle přibližuje, ženeme to určitě směr ten čas.“

97 setin dělí Gemova od účasti na olympiádě v Paříži. Ta pro něj kromě dětských dnů každého sportovce znamená ještě speciální motivaci.

„Nástupovou kolekci dělá návrhář Honza Černý. To je pro člověka, který se zajímá o módu, něco. Pro Česko je Jan Černý jako Virgil Abloh pro celý svět,“ připomněl Gemov slavného návrháře, který zemřel předčasně na rakovinu. „Když se splní olympiáda, bude to super. Když se nesplní, nic se nezmění. Nebyl jsem na ní doteďka, stejně jsem šťastnej. Ale chce tam asi každý sportovec…“

Bazénoví plavci na MS (11. – 18. února)

Ondřej Gemov (200 m motýlek, 200 a 400 m kraul)

Daniel Gracík (50 a 100 m motýlek)

Kristýna Horská (100 a 200 m prsa)

Barbora Janíčková (50 m znak, 50 m kraul)

Miroslav Knedla (100 m znak, 200 m polohový závod)

Vojtěch Netrh (100 a 200 m prsa)

Barbora Seemanová (50 a 100 m motýlek, 100 a 200 m kraul)