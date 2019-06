Mistři Evropy ve vodním slalomu zpátky v ČR. Hilgertová musela na zkoušku | iSport.cz

Sezona mezinárodních závodů teprve odstartovala, mistrovství Evropy bylo vlastně úplně první zkouškou české reprezentace. A uspěla v ní výtečně, především kajakářská část. Na ME ve francouzském Pau to odstartovalo titulem v soutěži hlídek družstvo kajakářů Vavřinec Hradilek, Jiří Prskavec a Vít Přindiš.

„Užil jsem si po dlouhé době vrcholný závod, odvezl jsem si medaili, takže já jsem nadšen. Musím přiznat, že jsem byl docela nervózní na závod hlídek, dlouho jsem nejel, nechtěl jsem to klukům zkazit. Takže radost potom byla ohromná. Individuál mě hodně mrzel, že jsem se nedostal do finále, ale už jsem se naučil tyhle situace zvládat. Byl jsem rád svědkem takto úspěšného ME,“ vyprávěl ve středu Hradilek, který se do národního týmu vrátil po dvouleté pauze.

Den po soutěži družstev přidala překvapivé zlato Amálie Hilgertová, jejíž tetou není nikdo jiný než dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová. „Jaký vztah spolu máme, musím vysvětlovat snad pokaždé. Vždycky se mě někdo zeptá nejdřív, jestli jsme příbuzné a poté jestli jsem její dcera. Vždycky je překvapí, že pokrevně vlastně příbuzné nejsme, že máme jen stejné příjmení,“ smála se jednadvacetiletá dívka, které se říká Amy. Vysvětlení je prosté, její otec Ivan má bratra Luboše, který je manželem a také býval trenérem Štěpánky Hilgertové.

Kajakář Vít Přindiš vylepšil stříbrnou medaili z loňského kontinentálního šampionátu v Praze a ve francouzském Pau se stal poprvé mistrem Evropy ve vodním slalomu







13 zobrazit galerii

Od tety dostala po vyhraném závodě gratulaci v podobě fotografie, na které s manželem Lubošem otevírají na její počest šampaňské. K tradičnímu rodinnému setkání, které rodina Hilgertových pořádá velmi často, ale ještě nedošlo. „Ještě jsme se po závodech neviděli, teď je totiž půlka rodiny pryč, jsou na dovolené. Ale určitě plánujeme ještě nějaké setkání před Světovými poháry, které startují příští víkend,“ dodala úřadující mistryně Evropy.

Až do středy měla totiž studentka VŠE úplně jiné starosti. „Hodně jsem se učila, ve Francii jsem se na to vykašlala, možná i proto jsem vyhrála,“ usmála se. „Teď byl ale návrat do reality dost hrozný,“ dodala.

O to, aby v Pau pro český tým platilo: co den, to zlato, se postaral v neděli Přindiš. Radost ze zlata si ale nemohl vychutnat tak naplno, jak by si představoval. „Když jsem dojel, byl jsem rád za ten čas, ale musel jsem počkat, až dojede dalších pět lidí a nevěděl jsem, jestli mi to bude stačit, nebo ne. Pak jsem byl rád. Ale už to nebyla taková ta euforická radost, když dojedete do cíle a hned víte, že jste první. To se mi stalo třeba v Praze, když jsem vyhrál svěťák, to byla pecka, výbuch radosti,“ přiznal kajakář, který už ve své kariéře posbíral několik druhých míst, ale titulu se dočkal až nyní.

Do Francie odjížděl jako úřadující vicemistr Evropy z loňského šampionátu v Praze. Ale nechystal se tam s tím, že by měl něco obhajovat. „Chtěl jsem hlavně navázat na poslední výsledky, kdy se mi dařilo. Cíl byl být v top 5, od první jízdy se mi jezdilo dobře. Ve finále už je pak jedno, jestli je člověk 4. nebo 15. Ale žádný extra plán jsem neměl, chtěl jsem zajet dobře, a vyšlo to až na to první místo,“ měl radost slalomář, který v Pau už před dvěma lety získal stříbro na MS. Tehdy ho o pouhé dvě setiny sekundy porazil parťák z reprezentace Ondřej Tunka.

„Ondra mi pak gratuloval, tak jsem mu napsal, že je dobře, že tam nejel on,“ smál se Přindiš.

Teď mají vodní slalomáři na programu první závod Světového poháru příští víkend v Lee Valley, na trati, kde se závodilo při olympijských hrách v Londýně 2012.