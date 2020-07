Marketér: Malé sporty nemusí mít sílu na restart. Synek je jako Jágr | iSport.cz

Jakub Podrazil a Ondřej Synek. Dvojskif pro OH v Tokiu, ale pojede se? • Pavel Mazáč/sport

Jakub Podrazil a Ondřej Synek. Dvojskif pro OH v Tokiu, ale pojede se? • Pavel Mazáč/sport

Jak vás krize ovlivnila?

„Prakticky od prvního dne, kdy se dalo tušit, že sportovní sezona může nabrat rychlý konec, nebo ani nezačít, jsem v rámci firmy prohlásil, že se nám nesmí stát, že by nám byla vypovězena jakákoli sponzorská, reklamní smlouva směrem ke sportovcům, směrem k projektům, které máme.“

Jenže doba je těžká, podařilo se to?

„Museli jsme v některých případech akceptovat dohodu o předčasném ukončení. Jednalo se o takové obory, kde peníze opravdu nejsou, jako hoteliérství, turismus, tam peníze přestaly téct, firmy měly existenční problémy. Na druhou stranu, větší část smluv se nám podařilo uhájit a udržet a zajistit to, že sportovci v krátkodobém horizontu nestrádají.“

Kteří sportovci byli zasaženi?

„Jedna smlouva byla předčasně ukončena Martinu Fuksovi i Ondrovi Synkovi. Ale podařilo se u jiných partnerů získat náhradní finanční plnění. Některé firmy si mohly dovolit být solidární a pomoct. Chápou, že pokud to neudělají ony, neudělá to nikdo jiný.“

Jaké další dopady situace pro sportovce má?

„Pro sportovce to znamená, že musí vydržet o rok déle. Pokud třeba měli ambici skončit, znamená to o rok víc nákladů. Zvlášť Ondra Synek byl ve specifické situaci. My se chováme tak, že může pokračovat z roku na rok dál a dál. Jako Jarda Jágr, který chce hrát, dokud bude zdravý. Výkonnost už logicky nebude extra stoupající, na druhou stranu přístup a hlad těchto sportovců jsou tak zásadní, že věřím, že můžou zůstat na vrcholu.“

Co teď sport potřebuje?

„Samozřejmě je nasnadě, aby se sport opravdu nastartoval. Zatím startují ty velké, bohaté - fotbal, formule, motorky, chystá se NBA, hokej. Nicméně je spousta menších a méně bohatých odvětví, která se měla prezentovat na olympijských hrách. Je otázka, jestli se podaří omezení uvolnit natolik, aby tyto sporty mohly běžet. Pokud je sport méně finančně zdatný, nemusí mít síly na to, aby se nastartoval i v podmínkách izolace, jak se to daří u těch bohatých.“

Za rok a půl se má konat také zimní olympiáda v Pekingu, díváte se i tímhle směrem?

„Řeším v hlavě to, že zimní sporty mají spoustu testovacích eventů napříč světem. A mám vážné pochyby, jestli se vůbec uskuteční. Už teď vidíme, že sportovci mají obavy, zábrany cestovat po světě. Jsem zvědav, jak proběhne následující zimní sezona. Principielně olympiádu za dva roky neřeším. Nejdřív se musí uskutečnit ta za rok. Je to vykřičník v hlavě. V obchodním chování se zimní olympiádou počítáte.“