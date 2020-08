Parádní gesta fair play! Perušič se Schweinerem se blýskli nejen zlatem

„Bylo to hodně silné, když David přiznal síť, to smekám,“ ocenil férové gesto Tomáš Semerád. „Spousta jiných týmů by to asi neudělala, hlavně těch šestkových, tam se hráči moc nepřiznávají.“

David Schweiner se ve druhém setu čtvrtfinále za stavu 21:20 přihlásil k doteku sítě na bloku, když Semerád útočil do autu. Prakticky vzápětí za stavu 23:23 opravil Perušič po podání soupeřů čárovou rozhodčí a ukázal, že šlo o dobrý míč, který lehce líznul čáru.

„Doufám, že kluci by se zachovali stejně. Nejsme nepřátelé. Vždyť spolu i trénujeme,“ líčil Schweiner. „Věříme, že když přiznáme, tak se nám to vrátí.“ Jakub Šépka s Tomášem Semerádem nakonec dramatické čtvrtfinále prohráli 19:21 a 25:27. Šli do oprav a nakonec získali bronz. „Od kluků to bylo moc hezké,“ ocenil fair play Jakub Šépka. „Těší nás, že to kluci s námi neměli jednoduché. Je to pro nás velké povzbuzení.“

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem nakonec v Opavě netratili ani set. Po republikovém bronzu a stříbru vybojovali první společný titul. Teď se chystají na zářijové mistrovství Evropy v lotyšské Jurmale. „Jsem moc rád, že jsme konečně vyhráli, nebylo to jednoduché. Turnaj jsme brali také jako generálku před mistrovstvím Evropy,“ prohlásil Perušič.

Ve finále Perušič se Schweinerem porazili dvojici Václav Berčík a Jan Dumek. „Ukázalo se, kdo je lepší tým. Nějakou šanci jsme měli, ale nezahráli jsme tak dobře, abychom toho využili. Kluci potrestali každou naši chybu a nepřesnost,“ popsal Berčík.

Mezi ženami bylo dramatické především semifinále, do kterého zasáhl první a druhý nasazený pár. Hermannová s Nausch-Slukovou v něm porazily Kubíčkovou s Kvapilovou ve třech setech. Poté uspěly i ve finále proti Maixnerové se Štochlovou.

„Holky se na nás jako vždycky rozjely, nedaly nám nic zadarmo,“ popisovala finále Hermannová. „My jsme dobře servírovaly a až na jednu pasáž ve druhém setu, kdy mi nešlo přihrát jejich skvělý servis a honila jsem Maki po celém kurtu, jsme si udržely náskok.“

Právě Maixnerová se Štochlovou si přitom ve čtvrtfinálovém kole na české jedničky vyšláply, dokázaly je porazit. Hermannová s Nausch-Slukovou musely do oprav. „Hrálo se nám výborně, za mě to bylo super,“ byla spokojená Marie Sára Štochlová. „Cílem bylo získat medaili, chtěla jsem

stříbro. A to, že jsme ve čtvrtfinále dokázaly porazit Maki s Bárou alespoň jednou za sezonu, je skvělý úspěch.“

UNIQA MČR V BEACHVOLEJBALU

Finále žen: Hermannová/Nausch-Sluková - Štochlová/Maixnerová 2:0 (20, 13)

o 3. místo: Kubíčková/Kvapilová - Resová/Dunárová 1:2 (-18, 20, -13)

Finále mužů: Berčík/Dumek - Perušič/Schweiner 0:2 (-16, -12)

o 3. místo: Šépka/Semerád - Maňas/Sedlák 2:1 (19, -19, 10)