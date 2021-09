Dvojitá italská motivace: Podcenili mě, chce ukázat Hadrava trenérům

Postup do osmifinále mistrovství Evropy mají čeští volejbalisté zajištěný. V závěrečném duelu skupiny B dnes budou v Ostravar Areně (19.00) bojovat proti Itálii o co nejlepší postavení před vyřazovací částí. Pokud vyhrají, mohou jít do play off z druhého místa a vyhnout se tak olympijským šampionům z Francie.

Speciální motivaci bude mít univerzál Jan Hadrava. Postaví se proti trenérům, kteří mu v italské Civitanově nedali extra prostor a šanci se v nejprestižnější světové lize A1 předvést. „Je to motivace. Budu proti nim chtít dokázat, že mě podcenili. Porazit Italy by pro mě bylo něco krásného, navíc když je trénují De Giorgi a Giolito, kteří mě v Civitanově tolik nestavěli.“

Do špičkového italského klubu, jenž byl čerstvým vítězem Ligy mistrů, Hadrava přestupoval minulý rok z polského Olštýna. Civitanova patří k nejlepším volejbalovým organizacím na světě. Něco jako Barcelona ve fotbale nebo Tampa Bay v hokeji. „Věděl jsem, že servis a zázemí tam bude super, ale i tak byl člověk překvapený, čím disponují a jak je o hráče postaráno,“ popisoval rodák z Rokycan pro Radiožurnál po příchodu do Itálie. „Lékařská prohlídka trvala čtyři hodiny včetně kondiční části, zátěžového testu. Prohlédl mě fyzioterapeut, vyšetřili mě ultrazvukem, který mají přímo v hale vlastní.“

O prostor musel tvrdě bojovat. A nejenom o prostor. Hadrava se sice domluví anglicky, španělsky, francouzsky i polsky, ale v novém angažmá se musel učit další jazyk. „Celá Itálie je vyhlášená tím, že u hráčů i trenérů je prvním jazykem italština. Ale rozuměl jsem víceméně všemu, horší to bylo na začátku s mluvením. Pokroky jsem dělal rychle, ale gramaticky to asi nebylo moc krásný...“

S Civitanovou sice Hadrava oslavil mistrovský titul, nicméně s vytížením v hvězdném kádru nebyl vůbec spokojený. Na hřiště se dostával většinou jen jako střídající hráč. „Představoval jsem si to jinak,“ neskrýval po sezoně. „Cílem bylo hrát a pomáhat hlavně na hřišti, k čemuž bohužel nedošlo. „Nabral jsem ale naprosto unikátní zkušenosti, málokdo dostane možnost hrát po boku s takovými velikány, jakými jsou Osmany Juantorena, Yoandy Leal, Robertlandy Simón či Luciano de Cecco. Jsem moc rád, že jsem poznal zázemí jednoho z nejslavnějších týmů světa. Herně mě to tolik neposunulo, ale tréninkově rozhodně ano.“

Z Itálie se Hadrava vrací zpátky do Polska, bude hrát za Jastrzębski Węgie. Ročník v Civitanově nakonec nedokončili ani reprezentační trenéři Ferdinando De Giorgi a jeho asistent Nicola Giolito. „Byli tam zhruba dvě třetiny sezony, než se šéfové klubu rozhodli je vyměnit. I tak se proti nim chci na mistrovství Evropy ukázat, je to motivace. Mám jim co splácet,“ dodal Hadrava.

Zkušenosti s italským volejbalem má i univerzál Michal Finger, který poslední dvě sezony hrával v Monze a Piacenze. „Od Italů můžeme čekat volejbal na nejvyšší úrovni,“ přitakal. „Jsem rád, že jsme zvládli utkání s Černou Horou, můžeme hrát bez stresu, bez nějakého tlaku a budeme si to maximálně užívat. Za prvé: nemáme co ztratit. A za druhé: proti Itálii se nehraje každý den. Bude to pro nás čest. Třeba s nimi můžeme i něco urvat, ale co jsme měli splnit, postup o osmifinále, jsme splnili. Jdeme dál s chutí. Když se dostaneme do laufu, můžeme hrát s každým.“