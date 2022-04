Havelková končí s šestkovým volejbalem. Jde na písek, partnerku tají

„Nějaký plán mám. Ale oznámím to, až přijde vhodná chvíle,“ uvedla Havelková v tiskové zprávě agentury Sport Invest.

Na pařížskou olympiádu se chce po mateřské pauze probojovat i Markéta Nausch Sluková. Dvojnásobná medailistka z mistrovství Evropy a účastnice her v Londýně a Riu de Janeiro hrála do loňska s Barborou Hermannovou a bude také hledat novou partnerku.

Poslední zápas v hale odehrála Havelková v sobotu v italské lize za Perugii, kde strávila poslední dva roky. „Šestkový volejbal už mi dal všechno. A i když mi bude chybět, mám před sebou nový cíl,“ prohlásila 188 centimetrů vysoká smečařka, která čtyřikrát ovládla domácí anketu o nejlepší volejbalistku roku.

Liberecká odchovankyně v minulosti hrála v Itálii také za Sassuolo, Busto Arsizio, s kterým byla ve finále Ligy mistryň, a Monzu. V Rusku oblékala dres Krasnodaru a Dynama Moskva. Působila také v Eczacibasi Istanbul, polském Chemiku Police a Šanghaji.

„Mám za sebou opravdu krásnou kariéru. Každý rok mi něco dal a pomohl být tam, kde jsem teď. Mojí nejoblíbenějším vzpomínkou je rok 2012, kdy jsem hrála v Arsiziu. Za celou sezonu jsme prohrály jen dva zápasy, byla jsem kapitánkou, získala jsem první triple a na každý zápas jsme měly vyprodáno. Po utkáních jsme se s holkama dlouze fotily a podepisovaly se fanouškům. Co víc si ve volejbale přát,“ řekla Havelková, která má ve sbírce tituly také z Ruska, Polska a Turecka. V Bustu Arsiziu vyhrála také Pohár CEV.

„Cítím, že mi šestkový volejbal dal už všechno, co mohl. Kariéru v něm končím, protože mám nový cíl a dlouhodobý sen, který jsem ve volejbale zatím bohužel nemohla zrealizovat. Ten sen je tak silný, že i když mi bude volejbal hrozně chybět, stojí za to,“ uvedla k plánovanému boji o start pod pěti kruhy.

„Chci dál reprezentovat svoji zemi, ale už z domova. Nastupovat pod českou vlajkou, bojovat za české barvy, to je pro mě hodně silný motiv,“ řekla Havelková, která chce brzy začít pracovat na přechodu na písek. „Chtěla bych být vzorem i pro mladší generaci, že všechno jde a všechno je možné. Pomoct rozlousknout možná tabu, která řeší více hráčů a hráček, jestli se věnovat beachvolejbalu, nebo šestkovému volejbalu. Také proto budu chtít svůj olympijský příběh pro inspiraci co nejvíc sdílet,“ uvedla Havelková.

Předseda volejbalového svazu Marek Pakosta ji ocenil jako nejúspěšnější českou volejbalistku posledního desetiletí.„Dosáhla na top výsledky jak v evropských pohárech, tak v zahraničních ligách. Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že v Čechách kvůli faktu, že hrála v zahraničí, jsou její úspěchy nedoceněné. Tleskám Heleně za to, co odvedla v šestkovém volejbale, a přeji jí, aby vstoupila úspěšně i do další fáze kariéry,“ řekl Pakosta, účastník premiérového olympijského turnaje v plážovém volejbale v Atlantě v roce 1996.