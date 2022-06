Jehlářová dobyla USA, s volejbalovou repre si chce podrobit ještě Evropu

Ve Spojených státech dokázala prorazit už v devatenácti letech. Tehdejší nováček roku Magdalena Jehlářová tam poznala zcela jiný hrací systém, než na jaký byla zvyklá. „Nejvyšší soutěž je obrovská, zúčastňuje se jí 334 týmů, které jsou rozděleny do konferencí podle toho, z jaké části USA jsou,“ popisuje dnes dvaadvacetiletá blokařka.

Kvalita amerického volejbalu je vysoká. „Takových top 50 týmů je na tom výborně a řada hráček po skončení studií najde angažmá v italské A1 i jinde po Evropě,“ vyzdvihuje.

Zprvu vyplašená „Zubřice“ z Přerova se za oceánem zocelila. „Zpočátku na mě bylo všechno takové veliké. Hráčky tam jsou mladé a ohromně rychlé. Střílí, co jde, i nahrávky. Jsou skákavé a dynamické. Musela jsem si zvykat, že všude musím být o krok napřed. Naštěstí mi styl sedl,“ míní členka washingtonských Pum.

Stejně tak ji nadchl univerzitní život. „Překvapilo mě, jak jsou všichni milí. Čekala jsem vysokou soutěživost. Opak byl pravdou. Všichni se vám snaží pomoci,“ zdůrazňuje Jehlářová. „Pokud třeba profesoři vědí, že jedu na turnaj, a já se jim zapomenu ozvat, sami mi pošlou všechno, co potřebuji do hodin,“ líčí.

Nyní je ovšem doma a užívá si prázdnin. „Je skvělé vidět zase rodinu, kamarády i holky z reprezentace,“ neskrývá. Její pobyt se však možná chýlí ke konci. „Sezona nám začíná dříve než Evropankám. Ještě se sice řeší, jestli vyjdou naši trenéři vstříc potřebám národního týmu, ale zmeškala bych nějaká utkání, a tak tomu moc nevěřím,“ přemítá.

Teď touží dotáhnout do úspěšného konce tažení ve Zlaté Evropské lize. V semifinále se český tým utká ve čtvrtek od 18 hodin v Prostějově s Rumunskem. Spoléhat bude na podporu fanoušků. „Snad jich přijde co nejvíce a potěšíme je postupem do finále,“ prohlašuje Jehlářová.

Češky ve skupině prohrály až na závěr. V tabulce za sebou nechaly Chorvatky i Slovenky. Rumunské volejbalistky rovněž s jednou porážkou vyhrály skupinu C. „Vím, že mají dvě hráčky, které jsou velmi dobré v útoku i na přihrávce. Je to podobné soupeřkám, se kterými jsme hráli. Musíme se zase soustředit hlavně na vlastní hru. Dobře přihrávat, být agresivní na servisu a mít kvalitní obranu na síti,“ plánuje řecký trenér českého týmu Jannis Athanasopulos.

Češky v roce 2019 Zlatou Evropskou ligu vyhrály a po vynechaném koronavirovém ročníku 2020 byly v uplynulé sezoně čtvrté. Pokud postoupí do finále, narazí na venkovní půdě na vítěze duelu mezi Francií a Chorvatskem.

Zlatá Evropská liga žen (semifinále)

18:00 ČESKO - Rumunsko (živě ČT sport)

20:00 Francie - Chorvatsko