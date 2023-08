Mentální kouč o volejbalistkách: Mají skvělou chemii. Porazit mohou každého

Češky s Ukrajinou pohodlně vedly 2:0 a suverénně si šly pro vítězství. Z ničeho nic se ale průběh zápasu úplně otočil a Ukrajinky vyrovnaly na 2:2. Co se stalo?

„Sportovci jdou do každého zápasu s cílem, ke kterému směřují. Když je to ve volejbale 2:0, vidí, že to, co si předsevzali na začátku, už se blíží. Občas se ale přihodí, že právě v tento moment začneme nepokorně přemýšlet o něčem, co se zatím ještě nestalo. Hlava najednou povolí a myšlenky mají tendenci skákat jinam, než je třeba. A přesně to byla situace, kdy se začalo Ukrajině dařit. Byli jsme v útlumu a bylo potřeba, abychom dostali "facku", abychom se vzpamatovali. Ta přišla, když Ukrajinky vyrovnaly na 2:2. Nepříznivý stav nám pomohl se víc stmelit a opět se koncertovat na jasný cíl.“

Může se stát, že jeden člověk, který není v psychické pohodě, ovlivní výkon ostatních?

„Je to takzvaný toxický vliv. Jeden člověk se rozsype a položí tím celý mančaft. Může se to stát, když například hráč neumí přijmout chybu. Začne se rozčilovat, argumentovat a zdlouhavě diskutovat s rozhodčím. Všimněte si, že v momentě, kdy se ve volejbalu začne hráč dohadovat o nějakém outu, v 80 procentech případů další míč zkazí. Odpojí se od zápasu a trvá další dva, tři balony, než se dostane zpátky. Proto je důležité nezabývat se minulostí. Pěkně to bylo vidět na našich holkách ve čtvrtém setu s Ukrajinou, ve kterém dostaly naloženo. I přesto si řekly, že je to pryč a že jediné, co je zajímá, je následující set. Ale funguje to i naopak. Někteří hráči dokážou svým pozitivním přístupem strhnout ostatní.“

Jakou roli v těchto vyhrocených momentech hraje týmový duch?

„Obrovskou. Tým nejsou jen hráčky, které jsou na ploše. Patří tam i volejbalistky na lavičce, trenéři a další členové realizačního týmu. Letos je ten tým opravdu skvěle poskládaný a chemie do sebe zapadá. Tohle ovšem není věc, která se stane automaticky, týmovost musíte budovat postupně. Na holkách je vidět, jak díky tomu s každým vyhraným zápasem rostou a dovolí si na place stále víc.“

Je ovšem rozdíl v komunikaci v ženském a mužském týmu, je to tak?

„Komunikace s ženami a muži vyžaduje jinou vnímavost. Pokud budu na ženy nastupovat drsně, může je to ještě víc srazit. Ostatně viděli jsme to u Ukrajinek. Místo toho, aby je kouč v posledním setu nahodil, tak je svým ostrým projevem ještě víc potopil. Přístup našich trenérů byl úplně jiný. Přinášejí přesně to, co ženský sport potřebuje.“

Češky čeká ve čtvrtfinále zápas s favorizovaným Srbskem. Jak vidíte jejich šance?

„Každému sportovci, kterého koučuji, vždycky říkám: Jdi do toho naplno, je jedno proti komu hraješ. Nemůžete o soupeři přemýšlet ve stylu: on má spoustu úspěchů a je lepší. Když něco dokázal on, neznamená, že to nemůžete dokázat taky. Jsem přesvědčený, že díky týmovosti a energii, kterou si naše holky vybudovaly, dokážou porazit kohokoliv. Samozřejmě, někdo má za sebou lepší výsledky, někdo horší. Když do toho ale od začátku půjdu s tím, že proti mně stojí nějaký velikán, tak tam ani nemusím nastupovat.“