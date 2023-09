Po dramatu ráno znovu do boje. Zabíjejí volejbal, kritizuje systém kouč Češek

Zdolaly Mexiko, když proti bojovnému soupeři proměnily až osmý mečbol. A další den musejí znovu do boje – navíc hned ráno. Olympijská kvalifikace přináší nejen českým volejbalistkám nástrahy v podobě extrémně nabitého programu. „Myslím, že není úplně zdravý pro hráčky ani pro trenéry a měl by se trochu změnit. FIVB a CEV podle mě zabíjí tento sport,“ prohlásil kouč reprezentace Giannis Athanasopoulos.

Druhé vítězství v čínské skupině připsaly české volejbalistky proti Mexiku (3:1). Jasně dominovaly v úvodních dvou sadách. Po zlepšené mexické hře v obraně i útoku přišlo snížení a nakonec drama ve čtvrtém setu. Češky vedly 24:19, zahodily však řadu mečbolů a nakonec zvítězily až poměrem 29:27.

„Mexiko je velmi kvalitní tým, který hraje úplně jiný volejbal než my. Z jejich strany to byl ten nejrychlejší volejbal, s jakým jsme se toto léto setkali,“ uvedl trenér Athanasopoulos. Ocenil, že jeho svěřenky nezlomila zbytečná komplikace v závěru čtvrté sady. „Důležité je, že jsme zápas dotáhli, což je pro nás velké plus do budoucna, když se dostaneme do podobných situací,“ dodal kouč.

Češky se v tabulce drží na šesté pozici bez šance na postup do Paříže, hned v sobotu jdou znovu do boje, proti Ukrajině nastoupí od 04.00 středoevropského času (v Číně bude o šest hodin víc), vystoupení na turnaji uzavřou v neděli proti Kanaďankám.

„Proti Ukrajině hrajeme už v 10 hodin ráno. Teď pojedeme na hotel, abychom rozebrali video. Myslím, že tento program není úplně zdravý pro hráčky ani pro trenéry a měl by se trochu změnit. FIVB a CEV podle mě zabíjí tento sport,“ kritizoval systém turnaje trenér české reprezentace. „Musíme se s tím vyrovnat a připravit se jak nejlépe umíme na další utkání. Ve čtvrtek měly hráčky volný den, ale makaly v posilovně. Doufám, že na sobotu se zotaví,“ konstatoval kouč.

„Turnaj je hodně fyzicky náročný. Hlavně po dlouhé nároďácké sezoně, kdy jsme absolvovaly tři turnaje. Zápasy se hrají od desáté, od jedné a od čtvrté hodiny. Nejsme zvyklé hrát tak brzy a hlavně se hraje sedm zápasů v devíti dnech. Už jich máme několik za sebou a dva nejdůležitější jsou ještě před námi,“ upozornila Daniela Digrinová, hráčka na pozici libera, která se pro novou sezonu stane posilou belgického celku Tchalou Volley.

Češky na turnaji měly jen dva volné dny. Zvládly zápas s Dominikánskou republikou (3:2), padly s Nizozemskem a Čínou 0:3 a ukradly set ve skvělém zápase proti Srbkám. První tříbodovou výhru zaznamenaly právě proti Mexiku. „Získaly jsme skvělé zkušenosti. Kdyby to bylo nudných 3:0, nebylo by to tak pěkné a vzácné jako teď,“ dodala zkušená smečařka Helena Havelková.

Olympijská kvalifikace volejbalistek:

Skupina A v Ning-po (Čína):

Česko - Mexiko 3:1 (17, 19, -18, 27)

Rozhodčí: Sasiprapaová (Thaj.), Sumieová (Jap.). Čas: 110 min.

Sestava a body Česka: Hodanová 11, Pavlová 7, Orvošová 5, Mlejnková 13, Koulisiani 10, Valková 1, libero Digrinová - Brancuská 7, Bukovská 5, Havelková 11, Pelikánová, Kneiflová. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Mexika: Topeteová 21, Castrová 19, Rodriguezová 11.