Volejbal ONLINE: Česko - Bulharsko 1:2. Drama o finále MS, třetí set získal soupeř
Čeští volejbalisté si mohou zajistit medaili na mistrovství světa, která by byla první od titulu v roce 1966. V semifinále šampionátu na Filipínách je čeká dosud neporažené Bulharsko, které ve čtvrtfinále otočilo zápas proti USA z 0:2 na sety. Lídr bulharského týmu Aleksandar Nikolov je se 119 body nejproduktivnějším hráčem na šampionátu, těží z nahrávek svého bratra Simeona. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Už postupem do semifinále se čeští volejbalisté postarali o jednoznačně nejlepší výsledek od rozpadu federace. K zisku medaile potřebují vyhrát alespoň jeden ze zbývajících dvou zápasů. A Bulhaři jsou papírově přijatelnější soupeř než kdokoliv ze druhého semifinále Polsko - Itálie, kde se potkaly dva nejlepší týmy aktuálního světového žebříčku, které si na MS mezi sebe rozdělily poslední tři tituly.