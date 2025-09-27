Předplatné

Volejbal ONLINE: Česko - Bulharsko 1:2. Drama o finále MS, třetí set získal soupeř

Radost českých volejbalistů
Radost českých volejbalistůZdroj: ČTK
Patrik Indra a Adam Zajíček blokují bulhraský útok
Čeští volejbalisté proti Bulharsku bojovali o finále MS
Čeští volejbalisté před semifinále mistrovství světa
Antonín Klimeš se snaží zablokovat bulharský útok
Čeští volejbalisté během semifinále s Bulharskem
Radost bulharských volejbalistů
7
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Volejbal
Čeští volejbalisté si mohou zajistit medaili na mistrovství světa, která by byla první od titulu v roce 1966. V semifinále šampionátu na Filipínách je čeká dosud neporažené Bulharsko, které ve čtvrtfinále otočilo zápas proti USA z 0:2 na sety. Lídr bulharského týmu Aleksandar Nikolov je se 119 body nejproduktivnějším hráčem na šampionátu, těží z nahrávek svého bratra Simeona. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

12

Už postupem do semifinále se čeští volejbalisté postarali o jednoznačně nejlepší výsledek od rozpadu federace. K zisku medaile potřebují vyhrát alespoň jeden ze zbývajících dvou zápasů. A Bulhaři jsou papírově přijatelnější soupeř než kdokoliv ze druhého semifinále Polsko - Itálie, kde se potkaly dva nejlepší týmy aktuálního světového žebříčku, které si na MS mezi sebe rozdělily poslední tři tituly.

