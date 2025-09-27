Němeček odčinil vyloučení z Vítkovic: Vnímal jsem mediální tlak, přišlo mi to trošku nafouklé
V posledních dnech se o něm mluvilo víc, než je zvyklý. Obránce David Němeček předvedl ve Vítkovicích ostrý zákrok, jednozápasový distanc přišel mnohým nedostatečný. Bek Sparty se ale po nuceném volnu dokázal vrátit ve velkém stylu. V Mladé Boleslavi třikrát bodoval a individuálně zažil nejlepší utkání v kariéře. „Chtěl jsem se do toho zkrátka vrátit a pomoct, jak nejlépe dokážu. Povedlo se to i směrem dopředu,“ usmíval se urostlý zadák po jasné výhře 7:2.
V obranném pásmu se rozjel k mantinelu a vítkovického Patrika Brůnu dohrál nevybíravě s hokejkou v obou rukách. Helma domácího hráče vyletěla vysoko do vzduchu, Brůna se skácel k zemi a David Němeček ze Sparty zamířil předčasně do sprch. Po trestu do konce utkání přišla ještě jednozápasová stopka, o níž se v hokejovém prostředí hodně mluvilo. Podle řady expertů měl být distanc delší.
„Vnímal jsem lehký mediální tlak, ale druhým uchem jsem to pouštěl ven a nepřipouštěl si to. Stalo se, co se stalo, určitě to nebylo příjemné. Pro mě určitě ne. Popravdě jsem se od toho oprostil, nečetl jsem to. Jen od blízkých lidí se ke mně dostane, že někdo něco řekl, někde se něco píše. Mně osobně to přišlo trošku nafouklé. Ale je to jedno. Stalo se, co se stalo a odpykal jsem si trest,“ ohlížel se za incidentem sám potrestaný obránce.
Do zápasového tempa se vrátil s velkou chutí, spoluhráčům se za zbytečné potrestání odměnil rovnou třemi body při drtivé výhře na ledě Mladé Boleslavi. Individuálně nehrál v extralize lepší utkání. „Všechno je jednou poprvé. Dneska to přišlo a jsem za to rád. Ale důležitější pro nás jsou tři týmové body. Ve finále je opravdu jedno, kdo dá body, hlavně, že se vyhrálo,“ usmíval se Němeček.
Mezi střelce se zapsal už v první třetině po výborné práci Pavla Kousala. Trefil se poprvé od 26. ledna 2024. „Když teď přemýšlím, poslední gól si nepamatuju. Je to příjemné, jsem za něj určitě moc rád. Vždycky je super dát gól,“ neskrýval.
Článek pokračuje pod infografikou.
Velmi výrazný výkon nastartoval třicetiletý obránce hned v úvodu, kdy podpořil útok a nahrál na první gól duelu Romanu Horákovi. V prostředním dějství ještě asistoval u zásahu Devina Shora. Spartě v Boleslavi skvěle fungovala podpora obránců směrem vpřed, i díky tomu Pražané nastříleli Bruslařům sedmičku.
„Všichni obránci jsme podporovali útoky, bruslili za útoky a byli v druhé vlně do střel. Útočníci nám to konečně začali dávat a vyplatilo se to,“ pochvaloval si Němeček.
Za výrazný příspěvek do produktivity po trestu ho chválil i trenér Pavel Gross. „Líbí se mi, že to vzal za pačesy a chtěl to nějakým způsobem odplatit. Povedlo se mu to. Víme, že Něma je hráč hlavně do defenzivy. Dneska se mu povedlo být efektivní, to je hezké. Ale pořád zůstane hráč do defenzivy, i když mu to pomůže v sebevědomí,“ hodnotil.
Sparta zvládla zápas i přesto, že k dispozici neměla ani jednoho ze svých brankářů. Jakub Kovář i Josef Kořenář ulehli s nemocí, do akce muselo jít duo z prvoligových Litoměřic. I zaskakující Martin Michajlov ale Spartu podržel. „Nic příjemného. Ale víme, že Michy nám už loni vypomohl a zachytal parádně. Taky jsme vyhráli. Věděli jsme, kdo nám bude krýt záda. Víme, že se o něj můžeme opřít, což se potvrdilo,“ chválil Němeček.
I díky jeho příspěvku dokázal ambiciózní klub napravit zaváhání z Olomouce. Němeček jen jako divák sledoval, jak jeho parťáci padli 2:4. Do akce se vrátil s velkou chutí. „Jsem rád, že jsem mohl pomoct k vítězství. Bylo důležité vrátit se na vítěznou vlnu a odčinit zápas v Olomouci,“ prohlásil.
Sparta je po páteční výhře čtvrtá v tabulce a na vedoucí Kometu ztrácí čtyři body. V Mladé Boleslavi naopak sčítají problémy. Bruslaři padli potřetí v řadě a s pouhými devíti body jsou až jedenáctí.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|8
|6
|0
|0
|2
|27:23
|18
|2
Č. Budějovice
|8
|5
|0
|0
|3
|29:15
|15
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|22:18
|15
|4
Sparta
|8
|4
|1
|0
|3
|26:17
|14
|5
Třinec
|7
|4
|1
|0
|2
|25:18
|14
|6
Vítkovice
|8
|3
|2
|1
|2
|24:20
|14
|7
Plzeň
|8
|4
|0
|2
|2
|19:18
|14
|8
Pardubice
|8
|4
|0
|0
|4
|27:22
|12
|9
Liberec
|8
|4
|0
|0
|4
|22:23
|12
|10
Olomouc
|7
|3
|0
|1
|3
|18:23
|10
|11
M. Boleslav
|8
|3
|0
|0
|5
|16:25
|9
|12
Litvínov
|7
|2
|0
|0
|5
|11:22
|6
|13
Mountfield
|7
|1
|1
|0
|5
|16:26
|5
|14
Kladno
|8
|1
|0
|1
|6
|13:25
|4
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž