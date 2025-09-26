Předplatné

Česká volejbalová horečka. Snad to cinkne, věří Hadrava. Nároďák má velkou budoucnost

Volejbal
Do finální nominace se nakonec těsně nedostal, odehráno toho má v reprezentaci dost a své spoluhráče sleduje a drží jim palce. Jan Hadrava hodnotí v podcastu iSport Extra snové mistrovství světa českého národního týmu. „Tým je skvěle poskládaný, věřím, že bude vozit medaile i z dalších šampionátů,“ říká a věří, že to cinkne už teď na Filipínách. V rozhovoru vyzdvihl přínos nahrávače Bartůňka, který v 35 letech zraje jako víno nebo Patrika Indry - útočné eso, které hraje na stejném postu jako právě Hadrava. Bulharsko vidí jako hratelného soupeře. Co říká na celky Itálie a Polska, tedy zemí, ve kterých na klubové úrovni působil, respektive působí? Jana Hadravu jsme zastihli na přípravě polského celku Olštýn.

