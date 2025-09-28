Česko - Polsko 1:3. Jízda volejbalistů končí bez medaile, bitvu o bronz prohráli
Čeští volejbalisté skvělé tažení světovým šampionátem na Filipínách medailí neozdobili. V souboji o bronz podlehli favorizovanému Polsku 1:3 po setech 18:25, 25:23, 22:25 a 21:25. I čtvrtá příčka je největším úspěchem českého volejbalu od roku 1970, kdy stejnou pozici obsadil tehdy ještě československý výběr.
Svěřenci Jiřího Nováka v zápase s prvním týmem světového žebříčku po jednoznačném prvním setu vzdorovali a dokázali srovnat krok, ale nakonec nestačili. Nepomohlo jim ani osmnáct bodů smečaře Lukáše Vašiny, jenž byl nejúdernějším českým hráčem. Naopak v polském dresu zářil zejména kubánský rodák Wilfredo León, který zaznamenal 25 bodů.