Davidová jako česká jednička na MS. Ustojí to? Nervozita není, tvrdí trenér | iSport.cz

Možná je to pro ni stejná situace, jako když se ve filmu Pekařův císař hrnul Jan Werich na oběd ke komořímu Langovi a v zádech měl dav lidí, které nabral cestou. „Co budeme dělat? Co budeme dělat?“ opakovali jen vyděšeně spiklenci sledující to z okna.

A pouze Lang, ztvárněný Bohušem Záhorským, našel ideální stav. „Zachovat klid,“ pronesl jen. Přesně tuhle větu aby si teď pár dní před startem mistrovství světa v Östersundu opakovala i česká biatlonistka Markéta Davidová.

Je jí teprve dvaadvacet let. Je to její první dospělácký světový šampionát. Jenže hned v něm bude startovat z pozice české jedničky. Drsné. Možná až příliš přísné. Ale zase ne neoprávněné.

S jejím podpisem je všech pět dosavadních českých stupňů vítězů ve SP – čtyři individuální a jeden ve štafetě v Oberhofu, kterou tehdy vytáhla na třetím úseku z dvanáctého na čtvrté místo. V disciplíně vytrvalostních závodů je dokonce vedoucí závodnice se šestnáctibodovým náskokem na Lisu Vittozziovou a na MS může dokonce stvrdit zisk malého křišťálového glóbu.

ÚSPĚCHY MARKÉTY DAVIDOVÉ V SEZONĚ 1. místo sprint SP v Anterselvě 2019

2. místo závod s hromadným startem SP v Anterselvě 2019

vytrvalostní závod SP v Canmore 2019

3. místo vytrvalostní závod SP v Pokljuce 2018

štafeta žen SP v Oberhofu 2019

Přesně ten samý šampionát jí ale pod těmito výsledky může přidávat na větším tlaku.

„Je jasné, že se každý bude ptát, jak to vypadá, co a jak, a tenhle vnější tlak ji může třeba rozhodit. Jenže holky jsou už na to zvyklé. Nechce to z toho dělat vědu, že je to mistrovství světa, ale jít do toho jako do běžného závodu,“ radí asistent hlavního trenéra žen Jiří Holubec a i sportovní ředitel Ondřej Rybář má jasno: „Je třeba k tomu přistupovat, že dělá to, co ji baví, dělá to dobře a i přes nutné sebevědomí musí stát nohama na zemi. Nejhorší v takovou chvíli je se na něco upínat a bát se, aby to vyšlo tam nebo tam. Ona se navíc nemá čeho bát, potřebuje mít čistou hlavu a jít postupně závod od závodu. Když na to bude mít, výsledky dokáže, a když ne, tak se také svět nezboří.“

Vystavit takhle mladičkou závodnici ústřednímu tlaku? To ani nebylo v plánu. Ano, je juniorskou mistryní světa a o jejím talentu se vědělo, stejně jako že jednou bude jezdit o medaile. Ale tak za dva, tři roky. Stejně jako se měla nyní výsledkově spíše schovat za zkušenější Veronikou Vítkovou. Jenže Vítková se letos trápí… a Davidová svým růstem přeskočila předpoklady.

Náhle je sice českým číslem 1, ale bez krytí.

„Na druhou stranu už toho přes své mládí hodně zažila. Už má za sebou i olympiádu, a i když tam nebyla v takové pozici, jako bude teď, stále platí to, že se bude muset soustředit sama na sebe a hodit vše za hlavu. Dobrou věcí je, že přesně tohle dělá. Není to žádná nervóza, ví, co ji čeká a nemine a též ví, co musí udělat,“ hodnotí Holubec.

Navzdory tomu, že v Östersundu ještě nikdy nebyla a není zvyklá na tak větrnou střelnici, jako je tam, mohla si už řadu specifik vyzkoušet na závěrečném soustředění v norském Os, kde panovaly podobné podmínky. Právě střelba je u ní alfa a omega úspěchu, ale i na ní od začátku sezony zapracovala. Průměrným časem 40,4 sekundy je sice jedna z nejpomalejších, úspěšností 81,4 % však oproti minulým letům zpřesnila. A dobře ví, že svým během patří k deseti nejlepším.

„Má ohromný potenciál a třeba v Anterselvě (vítězství a druhé místo) ukázala, že nemusí mít z nikoho strach. Pořád je to ale mladá závodnice a má i nárok na chyby. Je to stále její první rok v seniorské kategorii, takže by bylo nefér na ni klást velký tlak,“ varoval Rybář. „Pochopitelně se budeme snažit, aby Češi byli na MS připravení uspět, a Markéta bude jedna z nich. Šance na hezké výsledky má, má je nemalé, ale upnout se na to, že tu šanci prostě musí uchopit, to by byla špatná cesta,“ dodal sportovní ředitel biatlonového svazu.

Markéta Davidová: Jdu do MS s čistou hlavou „Příprava v Norsku byla poklidná, měli jsme spoustu dlouhých tréninků. Bylo to tu suprově připravený a myslím, že tu byla řada kvalitních tréninků. V sobotu pak byl na programu i kontrolní závod. A jak jsem v něm dopadla? Fakt to chcete vědět? Byla jsem poslední. (směje se) Snad tedy bude platit: těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Ona i ta střelnice byla obtížná, dost foukalo, ale co jsem slyšela, tak prý hodně fouká i v Östersundu, takže to byla příprava. Po běžecké stránce pak těžko říct, necítím se úplně nejlíp, ale to je asi těmi dávkami tréninku, kdy jsme po závodech teď měli delší soustředění. A co se týká cílů na MS, ty jsou stejné. Jdu do závodů s čistou hlavou a uvidím, jak to dopadne. Pozici české jedničky si nepřipouštím.“