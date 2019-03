Moravec kvůli zbrani zmeškal let. Teď ale věřím ve svou sílu, říká | iSport.cz

Co se vám na letišti stalo?

„Trochu jsem zakufroval se zbraní ve Stockholmu. V Praze, kde mě odbavili v pohodě, jsem se i ptal, jestli to bude v pořádku, ujistili mě, že jo, ale jak jsem tam pak seděl na gatu, bylo asi dvacet minut do odletu, když začali vyvolávat mé jméno. Běžel jsem tedy přes půl letiště, ale na informacích mi nebyli schopní nic říct. A na to mě zase volali hned zpět, abych si vyslechl, že nikam nepoletím, že nemám odbavenou zbraň.“

Takže to pak dopadlo jak?

„No, divná pravidla. Když jsem pak byl i na přepážce společnosti, se kterou jsem letěl, tak se mi ta paní omlouvala, že to není moje chyba, ale co se dalo dělat, když jsem kvůli tomu zmeškal let. Naštěstí tam bylo letadlo, které letělo ještě o dvě hodiny později. Mohlo se totiž i stát, že bych tam přespal, což bych byl asi nepříčetný. Takhle jsem letěl jen o dvě hodiny později.“

Jak i po těchto peripetiích vyhlížíte start na svém devátém mistrovství světa?

„Jo, těším se. Doma, jako doma jsem se sice moc neohřál, nějaký okruh tam sice byl, ale to bylo dost málo pro přípravu na MS, takže jsem se přesunul znovu do Jablonce. I tam to bylo nahoru dolů, chvíli pršelo, ale sněhu bylo stále dost. A hlavně doma bych byl sám, kdežto v Jablonci jsem měl k ruce Ondru Rybáře, takže jsme se po tom Raubiči zaměřili na střelbu.“

V ní vám mistrovství Evropy příliš nevyšlo, že?

„Ano, hlavně ve stojáku jsem se z toho těžce léčil. I tady to ještě není furt ono, co bych si představoval, ale v závodě to je jedno. Nemám z toho strach. A běh byl, řekněme, minulý týden na vzestupu a lepší než co to bylo, takže i to je dobrá zpráva.“

Může se tedy opět ukázat, že se Ondřej Moravec umí připravit na důležité akce?

„Může se to stát, nebylo by to špatné. Člověk musí vždy věřit. Před dvěma lety, v sezoně před šampionátem byly výsledky sice o něco lepší, ale to, jak jsem se cítil před MS, to bylo příšerný. Co se pak stalo, tak tomu jsem ani sám nevěřil. Takže i letos se může fakt stát cokoliv.“