Do šesti bude smíšenka úspěch, ví Krčmář. Leda by ostatní chybovali | iSport.cz

Trenér Zdeněk Vítek říkal, že musel vybírat relativně z pěti vyrovnaných borců. Byl jste si nicméně jistý, že vás nominace nemine?

„Tak za sebe můžu říct, že jsem to vnitřně očekával a chtěl jsem v té sestavě být. Kdybych nebyl nominovaný, byl bych určitě zklamaný, ale je to rozhodnutí trenérů, takže bych ho samozřejmě akceptoval a připravil se na sprint.“

Na posledním úseku finišmana vás tedy čeká bitva s velkými jmény. Jak tohle vyhlížíte?

„On ten závod bude už nějak rozjetý a vyvinutý, takže nemá cenu teď přemýšlet, s kým bych jel. Až po Ondrově stojce začnu trochu koukat, kdo pojede kolem mne a co se dá sjet. Jiná kalkulace je zbytečná.“

Markéta Davidová přiznala, že úspěch bude do prvních šesti. Souhlasíte?

„Ano, do šesti by to byla fakt spokojenost. Ale i do osmi bychom si mohli říci, že jsme zajeli slušný závod a že jsme spokojení.“

Papírově jsou tam tak čtyři odskočené země, že?

„Samozřejmě, když pominu Gabču, tak my závodníci z Česka jsme takoví, že většinou těžíme z toho, že to někdo z favoritů nezvládne a chybuje. Ale na druhou stranu, štafeta je specifická, a když se od začátku jede v kontaktu, mohou se rodit překvapení.“

Jak jste tedy na tom vy osobně. Trenéru Vítkovi jste na střelnici říkal, že jste rozladěný.

„To jsou už jen takové věci i z nervozity a natěšení. To tělo to vnímá a já sobě cítil, že potřebuju trochu zatuhnout, abych nebyl úplně uvolněný. Ve čtvrtek budu na startu a budu potřebovat do toho prásknout.“

Na střelnici to ale bylo dobré, ne?

„Tak na střelbě jsme pracovali už od Ameriky, kde jsem cítil, že nemám vyrovnanost ze začátku sezony a hlavní cíl byl vrátit se ke své práci a vyrovnanosti na střelnici. Že to funguje teď v tréninku, je dobře, ale hodnotit budeme až po závodě.“