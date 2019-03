Vítr se točil, těžký závod, hodnotila Davidová. A vyhlíží odpočinek | iSport.cz

Po sprintu říkala, že posouvá spíše dolů, dnes zase. Proč?

„Dnes to bylo hodně ovlivněné střelnicí, fakt se to hodně točilo a já to nedokázala přečíst. Navíc jsem tam ještě trávila strašně času, protože jsem na některé rány čekala, neboť mi přišel nějaký poryv, a tak jsem čekala, až trochu přestane foukat. Ještě jsem si na poslední položce vyhodila náboj, takže si myslím, že ten čas na střelnici bude sakra dlouhý.“

Byly to jedny z nejsložitějších podmínek, které jste zažila?

„Myslím, že už jsem v takových závodech střílela, ale teď bylo opravdu složité ten vítr přečíst. Tady to fouká tak podivně, že člověk neví, kam má cvakat.“

Kdybyste přijela třeba o chvíli dřív nebo později, bylo by to snazší?

„To si nemyslím. Mohlo to taky být, že kdybych přijela dřív, fouká mi ještě víc. Co jsem koukala, na posledních položkách šla spousta holek za čtyři a tak. To úplně nehraje roli.“

Třeba Mona Brorssonová, která do té doby vedla.

„Slyšela jsem. Je mi ji dost líto, tohle nikomu nepřeju. Špatnou střelbu rozhodně ne.“

Ale ona i Kaisa Mäkäräinenová střílela za 7 a Dorothea Wiererová třeba za 8 chyb.

„Přesně. Na střelnici bylo hrozně těžké a na poslední položce fakt nárazové. Ono nevadí, že fouká, když fouká furt stejně, je to v pohodě. Ale na poslední položce to bylo dozadu dopředu, házelo to se mnou, s flintou, bylo to hrozné.“

Jak jste se však cítila na lyžích?

„Dobře. Měly jsme úplně skvěle připravené lyže a o to to bylo jednodušší.“

Nakonec vám do první desítky chybělo třináct vteřin. Měla jste třeba v hlavě, že by o ni bylo možné po poslední střelbě zabojovat?

„No já se ještě snažila to v tom posledním kole sjet a dát do toho všechno, ale bohužel to nestačilo. Tím víc mě mrzí, že jsem musela na poslední položce ručně dobíjet.“

Když tedy zhodnotíte dosavadní tři závody, první půlka MS je ve vašem případě nad plán?

„Tak až na to budu koukat zpětně, budu určitě spokojená i se 13. místem, ale mrzí mě, že jsem se posunula dozadu. Nemohu tady jásat, že to byl skvělý závod, když nebyl, ale samozřejmě 13. místo beru všema deseti. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že na MS budu 7. a 13., tak si klepu na čelo. S odstupem času to bude dobrý výsledek.“

Co tedy teď ve dni volna?

„Odpočinout si. Já si navíc myslela, že závodíme ve středu, a my už v úterý, což mě zaskočilo. Zaskočila jsem tím sama sebe, když jsme na to s Evčou koukaly, protože jsme si obě myslely, že je to až ve středu. Nebo já možná mystifikovala Evču.“(směje se)

A co jste k tomu řekla?

„Sakra, to je jen jeden den zase.“

Zase je to ale vaše nejlepší disciplína, z níž máte letos dvě medaile. Vytrvalostní závod.

„Já to tak necítím. Je to závod jako každý jiný. Víc střelecký, ale uvidíme.“

A počítá někdo třeba pořadí, jaké by vám zajistilo malý křišťálový globus?„Nevím, nemyslím si. Ani já to nepočítám.“