Krupčík: Za mě povedený šampionát. A masák je jako sen | iSport.cz

Jak byste tedy vy hodnotil tenhle nejtěžší vytrvalostní závod?

„Dneska jsem toho měl fakt plný brejle, hrozná únava. Dost jsem se s tím od začátku pral a ani ten běh nebyl moc dobrý… dvě chyby ve vytrvalostním závodě jsou docela hodně.“

Navíc přišly při položkách vleže, které by v těchto podmínkách měly být snazší, že?

„Mohly by. Ale když střílíte tu stojku na posledních třech stavech, je to tam s větrem relativně klidné. Zato na ležce se tam vítr točí na prostředních stavech doleva doprava a pokaždé jsem ho tam měl z jiné strany. Je to docela práce si tam správně nacvakat.“

Někteří biatlonisté dokonce upravovali mířidla i po přesných výstřelech, což se běžně neděje. Musel jste i k takovému opatření sáhnout?

„Jo, taky. U druhé položky jsem to také ještě korigoval v průběhu, když jsem viděl, že druhá rána byla kalibrová a sklopila se hodně pomalu. To jsem ještě vítr zkontroloval a docvakal to. Dnes bylo třeba vítr na položkách hlídat od začátku do konce. Ty dvě minuty z tohoto pohledu jsou ještě jakž takž dobrý výsledek.“

Navíc jste si díky 22. místu definitivně zajistil nominaci na závod s hromadným startem…

„Určitě, pro mě to je pro tuhle sezonu splněný cíl. Ač jsem momentálně v takovém stavu, že každý další závod bude hrozný boj. Budu se na něj těšit, ale zároveň vím, že to bude tvrdé ho objet.“

Nicméně?

„Jasně, jsem za to hrozně šťastný. Byl jsem, už když jsem se do něj probojoval v Anterselvě. Tehdy jsem do něj nakonec kvůli nemoci neodstartoval. Že se to ale povede i tady na MS, je pro mě o to cennější.“

I proto, že ten pocit, jak stojíte na startu s nejlepšími na světě takřka v jedné řadě, se v žádné jiné disciplíně zažít nedá?

"Přesně tak. Je to specifický závod, nikdy jsem ho nejel a moc jsem si přál ho vyzkoušet.“

Kontaktní závody všeobecně máte rád?

„Ano, stejně jako stíhačku. Na té trati se toho děje spousta moc, je tam tolik lidí najednou a člověk kolikrát nemyslí ani na to, jak je vyčerpaný, protože řeší různé taktické věci. Je to zábavnější druh závodu.“

Jak si tedy šampionát už teď ze svého pohledu vyhodnotíte?

„Já jsem si už po sprintu a stíhačce říkal, že určitě nepojedu domů zklamaný, ať už zbytek mistrovství dopadne jakkoliv. Takže za mě je to určitě vydařený šampionát.“