MS v biatlonu 2020 | Bö vs. Fourcade! Přijde řež králů, vrátí se Francouz na trůn? | iSport.cz

Když dva šampioni dělají totéž, není to totéž. Uběhlo pár dní po SP v Pokljuce a Martin Fourcade už se zase vrátil do procesu. Vyrazil na týmovou přípravu k Ženevě, zpět na sníh, zpět do drilu. Zatímco Johannes Thingnes Bö a jeho příprava? Až do poslední chvíle trávil čas doma v Oslu s manželkou Heddou a čerstvě narozeným synkem Gustavem.

„Ví, co dělá. Pokud se podíváte na jeho výsledky z Anterselvy z minulých let, víte, že nepotřebuje příliš velkou aklimatizaci,“ usmál se jeho bratr Tarjei.

Má v sobě ten dar. Ale bude to nyní stačit?

Před jedenácti měsíci dokonal zdeptání francouzského soka. Uzmul mu všechny křišťálové glóby (včetně toho největšího) a z MS ho odsoudil odjet tak psychicky na dně, že se fenomén dřívějších sedmi let už ani nesebral, aby se zúčastnil závěrečného SP v Oslu.

Hledal příčiny, hledal motivaci… zvažoval i konec kariéry.

Jenže se zmobilizoval a dlouho číhal v zákrytu. Po posledním SP před Vánoci, v Annecy, měl sice na norského rivala v čele více než stobodovou ztrátu, ale pak udeřil. Využil čas v lednu, kdy si Bö dal volno právě kvůli očekávanému narození syna. V Oberhofu i v Ruhpoldingu vyhrál oba individuální závody a vletěl suverénně zpět na opuštěný trůn. Jak snadné…

„Měl jsem za sebou skvělý leden, kdy jsem naplno využil svůj potenciál. Cítil jsem se líp na lyžích i při střelbě. Přes Vánoce jsem dřel a v lednu se mi vrátila lepší dynamika,“ vyznával se.

Jako by bez Böa zase obživl. Jako by z něj spadla deka. Zase sršel úsměvy. Sebejistotou. Pohodou. „Osvobodil se,“ všiml si jeho trenér Vincent Vittoz. „Jo, z psychologického hlediska mu to mohlo pomoci. Že si to třeba nastavil v hlavě, že mimo Johannese tam není nikdo, kdo by ho byl schopný porazit a začal si víc věřit,“ podotkl i český závodník Michal Krčmář.

Bö se pak vrátil dřív, než možná sám plánoval. Už v Pokljuce, kde hned vyhrál vytrvalostní závod. I když byl ale i v následném masáku třetí, Fourcade mu vždy dýchal těsně na záda. „Na lyžích je nyní Johannes o něco silnější, ale je na mně, abych tuto ztrátu co nejvíc stáhl,“ vyprávěl Francouz. Co se týče SP, drží teď s náskokem 119 bodů na úřadujícího vládce všechny trumfy. Opravdový střet osobností, eg a renomé však bude rezonovat hlavně na MS.

Tohle totiž bude přímá férovka! Co se týče Fourcada, ten Anterselvu miluje. I kvůli přírodě nebo počasí. Jenže i když v kariéře urval 81 individuálních výher, v italském letovisku bral pouhé dvě! Zatímco pro Böa zde nebyl problém v posledních třech letech vyhrát už pětkrát. „Jejich souboj bude zajímavý a je pravda, že Johannes to svou absencí víc okořenil. Ale co se týče MS, tak bych to nevztahoval jen na ně dva. Na vrcholných akcích vždy platí, že často vyskočí i různá překvapení. Nepochybně se tu mohou dít i jiné příběhy,“ varoval Krčmář. A že jen francouzský tým je plný ranařů za oponou.

Skvělou formou disponuje i Quentin Fillon Maillet - druhý v pořadí. Simon Desthieux - čtvrtý v pořadí. Nebo Emilien Jacquellin - osmý v pořadí. „Je to ale Fourcade, kdo je vůdcem party,“ měl jasno server Nordicmag.

Co na to on sám? „Zaměříme se na úspěch celého týmu. Nechci myslet na medaile, nikdy jsem to tak neměl. Samozřejmě že chci vyhrát, ale dnes už znám svůj sport natolik, abych věděl, že je třeba soustředit se na to zajet výborný závod a pak teprve uvažovat o příčkách. Mým cílem je bránit žlutý dres, který mám tak rád, protože je to vždy skvělý pocit, mít ho na sobě a bojovat s ním o medaile,“ dodal Fourcade.

Střet králů začíná. Připravte se proto na královskou podívanou.