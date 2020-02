MS biatlon 2020 | Mazec, slavil Moravec bronz. Davidová si oddechla | iSport.cz

Do závodu smíšených štafet vyběhlo celkem 27 týmů • Reuters

Může se stát všechno. Před smíšenou štafetou tuhle mantru čeští biatlonisté opakovali pořád dokola. A přesně tak to bylo. Našlapané konkurenční sestavy plné hvězd zůstaly vzadu. Michal Krčmář se na poslední položce dostal do přestřelky jak na divokém západě. Johannes Thingnes Bö chyboval, Dominik Windisch taky. Krčmář taky jednou minul.

„Tuhle ránu musíš dát!“ řičel televizní komentátor Jiří Rejman. A když se terč zabělal, v euforii volal: „Michal Krčmář to rozstřelil!“

Krčmář opouštěl střelnici na třetím místě a do cíle se vrhnul s pumpujícíma rukama přímo do náruče týmových parťáků.

Štafetu dobře rozjela na prvním úseku Eva Kristejn Puskarčíková. Vleže sice jednou dobíjela, ale stojka se jí povedla, Markétě Davidové předávala pátá.

„Jsem ráda, že to vyšlo, hlavně jsem se trefila, stojka hrála důležitou roli. Chvilku jsem tam visela jak na gumičce, po ležce se to roztrhalo a už to bylo lepší,“ radovala se Puskarčíková pro Českou televizi.

Davidová předvedla vynikající výkon, trefila všechny terče a posunula českou štafetu dokonce na druhé místo.

„Dneska mi to sedlo, i když jsem se před střelbou stresovala. Jsem ráda, že jsem to ustála,“ pochvalovala si Davidová, která v závěru svého úseku zdrtila vládkyni loňské sezony Dorotheu Wiererovou. „Určitě ve štafetách, jak jedete za další tři lidi, tak se zmáčknete.“

Česko získalo na mistrovství světa první medaili od roku 2017, kdy vezla domů Gabriela Koukalová sbírku tří kovů a stříbro přidal i Ondřej Moravec. Ve smíšené štafetě tým ukončil padesát měsíců dlouhé čekání na stupně vítězů v elitních závodech, medaili z MS v téhle disciplíně získal poprvé od zlata z roku 2015.

„Ta doba byla dlouhá, ale nádherný,“ užíval si Ondřej Moravec. „Dneska neskutečný závody. Když jsem to dostával od Markéty, říkal jsem si: Mazec. Ale závod se mi dojel dobře. Vyšlo to všem. Bomba výsledek. Strašný klid do zbytku šampionátu pro nás.“

„Je to něco neuvěřitelnýho,“ radovala se Eva Kristejn Puskarčíková.