MS v biatlonu 2020 | Italské dusno! Vittozziová ve sporu s Wiererovou? | iSport.cz

Jaké to asi je, ležet vedle Wierer v posteli? • Instagram

Co říkáte, brali byste tuhle italskou biatlonistku i jako venkovskou holku? • Instagram

Wierer ráda chodí do společnosti. To se ale chlapi musí otáčet... • Instagram

Makat se musí, a to nejen na lyžích. • Instagram

Dorothea Wiererová se ráda pochlubí fotkami ze soukromí. A fanoušci to vždycky ocení. • Instagram

PŘÍMO Z ITÁLIE | Je to pro ně vrchol sezony. Po třinácti letech hostí v Anterselvě MS a cítí šanci na medailové žně. Jenže místo pohody řeší italský biatlonový výběr nečekané dusno. Vše spustilo prohlášení Lisy Vittozziové, která se vrátila k situaci z minulého MS v Östersundu, kdy zároveň bojovala o triumf v SP s Dorotheou Wiererovou, ale zatímco její parťačka dostala do štafety volno (ze zdravotních důvodů), ona ne. Přestřelku musel hasit až sportovní ředitel svazu.

Ještě vloni spolu pózovaly v oficiálním magazínu IBU. Fotily se po boku, i jak si spolu sedí u jednoho stolu a dávají si páku. Přiznávaly, že jsou kamarádky, které se navzájem motivují. Jenže teď vztah italských biatlonových krásek Lisy Vittozziové a Dorothey Wiererové dostal trhlinu.

Necelý týden před startem domácího MS v Anterselvě totiž Vittozziová poskytla rozhovor pro list Messaggero Veneto, kde se vrátila k rok staré události, jež ji podle jejích slov ovlivnila nejen ve finiši sezony, kdy ztratila vedení v SP, ale i při startu letošního ročníku.

Šlo o štafetu žen MS v Östersundu, kde Wiererová dostala ze zdravotních důvodů volno, zatímco Vittozziová musela nastoupit. Jenže…

„Byly jsme první a druhá ve Světovém poháru, ona místo štafety odpočívala a já ne. Ovlivnilo mě to. S tím verdiktem trenérů jsem nesouhlasila a rozhodilo mě to,“ uvedla Vittozziová. Situaci ještě více zostřil fakt, že Wiererová o den později nastoupila do závodu s hromadným startem a vyhrála ho. Zatímco Vittoziová skončila po osmá a později naprosto propadla i v posledním díle v Oslu.

Ve sprintu skončila 68., do stíhačky se ani nedostala, a ztratila tak klíčové body. Nakonec to tedy byla Wiererová, která ukořistila velký křišťálový globus.

„Jsou věci, které bych ve sportu neudělala a rozhodla bych se jinak. S Doro nejsme kamarádky, jen kolegyně a soupeřky. Nemusíte se mít přeci s každým rád. Jsme povahově úplně rozdílné a to vždy nejde dohromady. Nicméně se vzájemně respektujeme,“ ujistila Vittozziová, za níž se postavila na sociálních sítích i její matka. „Nikdo nedbal na respekt k Lise, když byla krok od triumfu ve Světovém poháru. Narušili její klid, když odsouhlasili odpočinek Doro. Není to chyba Doro, ale lidí z týmu, kteří nezvládli tuhle situaci,“ pustila se pro změnu ona do týmu.

Celá situace se tak rázem vytočila do divokých obrátek.

Už jen proto, že Itálie hostí MS po třinácti letech a vyhlíží šanci na medailové úspěchy – právě i díky Vittozziové a Wiererové. Dusno se tak snažil rozehnat též sportovní ředitel Fabrizio Curtaz.

„Věděl jsem, jak se Lisa cítí a jak vnímá tuto situaci. Pro mě to nebylo nic šokujícího, ale chápu údiv těch, kteří tu situaci nezažili přímo jako my. V tom rozhovoru jsem neviděl žádné obvinění Dorothey – Lisa jen popsala své pocity,“ přiznal Curtaz v rozhovoru pro Fondoitalia.

„V minulých dnech proto spolu mluvily a řekly si svůj názor. Mrzelo je to. Lisa za prvé nechtěla rozpoutat takovou bouři a Doro zase nečekala takovou kontroverzi v tak nevhodnou chvíli. O těch myšlenkách Lisy vůbec nevěděla. Ta s tím ale zase šla ven, až když si uvědomila, že už nemůže dál pracovat v klidu. Nikoho neobvinila, jen popsala své pocity, což vysvětlilo spoustu věcí,“ mínil Curtaz.

Wiererová: S nikým žádný problém

Načež se i sama Wiererová snažila tlumit vášně: „Neřeším to a ani o tom nechci přemýšlet, protože by mi to bralo drahocennou energii. Hodlám se soustředit hlavně na sebe. Jsme sportovci a naším cílem je získávat medaile. Nemám s nikým žádné problémy,“ odbyla úřadující šampionka a druhá žena aktuálního SP otázky na toto téma

Jak to ale přeci jen bylo s jejími tehdejšími zdravotními problémy?

„Trenéři se rozhodli správně, protože se snažíme dbát na zdraví sportovců. Je na doktorech, aby zhodnotili, zda má sportovec závodit a i když nemůžu zabíhat do detailů, v ten den jsme se s Doro řídili doporučením týmového lékaře,“ ujistil veřejnost Curtaz, který i doplnil: „V naší zemi rádi vytváříme rivalitu, i když ve skutečnosti třeba tak velká není. Nicméně možná nám ta kontroverze pomohla. Je to takové opepření, které může být pro tým pozitivní. Nálada v týmu je velmi dobrá a všichni tvrdě pracujeme. Na tom teď záleží a ostatní neřešíme.“

Cosi může naznačit už dnešní smíšená štafeta, kterou Vittozziová rozbíhá a do druhého úseku po ní vybíhá… Dorothea Wiererová.