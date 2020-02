Hvězdný blok rozbil Loginov. Nemá tady ale co dělat, zlobili se ostatní | iSport.cz

„Není na co vymlouvat. Prostě na to nebylo,“ konstatoval Ondřej Moravec ke svému konečnému 46. místu. A nebylo to jediné, nad čím v cíli kroutil hlavou. • profimedia.cz

PŘÍMO Z ANTERSELVY | Spatřit ho v čele výsledkové listiny funguje stále pro dost lidí jako rudý hadr na býka. Byl mužem, jenž v sobotu rozbil francouzsko-norský blok. Ukořistil zlato ve sprintu s druhým nejrychlejším během a čistou střelbou. „Neměl by tu ale být,“ zlobil se Tarjei Bö a další na adresu Alexandera Loginova, u nějž stále všechny drásá jeho dopingová minulost. I to, že o ní nechce mluvit. Ač on tvrdí opak.

Je to jako návrat starých můr. Pamatujete na MS 2017? Jak při předávce v mix štafetě Martin Fourcade způsobil poprask, když mu píchl hůlku mezi lyže, on následně spadl a na oplátku mu zase nepodal na stupních vítězů ruku. Nebo jak při každém jeho dalším vítězství v SP zvedala řada lidí povážlivě obočí a novináři se ptali, zda už ho ostatní přijali?

Alexander Loginov, to jméno nepřestane budit emoce.

Muž vyloučený ze světového biatlonu v letech 2014 – 2016 pro pozitivní test na EPO, po sobotě však mistr světa ve sprintu. A jestli myslíte, že už je všemi respektovaný, pak jste na omylu. „Je to těžké. Vydáváte se ze všech sil, abyste měl medaili, a pak vás z ní odsune Rus, který zde nemá co dělat,“ stěžoval si Tarjei Bö. Ten tak na jeho úkor skončil čtvrtý.

Střílel sice čistě jako on, ale běžecky na něj nestačil. A nebyl sám.

28letému Rusovi v sobotu nezvládl konkurovat ani Fourcade ani rychlík Johannes Thingnes Bö. Jen Quentin Fillon Maillet byl o něco lepší, jenže ten doplatil na jeden střelecký omyl. „O Loginovovi se snad ani nebavím. Ten by tu podle mě neměl být,“ konstatoval Ondřej Moravec, když se podíval na výsledkovou obrazovku. „S tím, co o něm víme, a s jeho horšími běžeckými výkony v této sezóně je toto trochu zvláštní,“ rýpl si do jeho Rusova triumfu i mladší z bratrů Böových, Johannes.

V den kdy paradoxně IBU diskvalifikovala Jevgenije Usťugova (též i Světlanu Slepcovovou) a Rusko tím ztratilo zlatou medaili z mužské štafety na OH v Soči, se tak Loginov ocitl v ostré záři tiskové konference. Přes devět minut plynula podle otázek oficiálního moderátora IBU. „Máte další otázky?“ ozval se na konci.

A ty přišly.

„Martine Fourcade, co má Loginov udělat aby zase získal respekt sportovců,“ zněla hned ta první. V cíli třetí Francouz tak jen protáhl obličej. V minulosti vystupoval vždy ostře. Ač se ale prý jeho názor nezměnil, jeho rétorika byla nyní mírnější.

„Myslím, že by pomohlo o tom mluvit, udělalo by to krok kupředu. Ale když mlčíte před lidmi, médii, nebo když na tiskové konferenci mluvíte rusky, i když umíte anglicky, tak vám to k návratu důvěry nepomůže,“ uvedl Foucade a opřel se i o do vedení IBU, za nešťastné načasování zveřejnění dopingového případu Usťugova – právě v průběhu MS, tedy vrcholu roku. Později při večerním slavnostním vyhlášení podal i svému soupeři ruku.

Co na to sám Loginov? Mix zónou kolem žurnalistů ani neprošel, takže zde měli jedinou možnost pokládat dotazy. Otázky na sebe si pak nechával přeložit do ruštiny stejně jako řada jeho kolegů.

„Nevím nic o tom, co říkali Norové. Jsem však otevřený mluvit s každým biatlonistou o jakémkoliv tématu. Nejsem prezident a nemůžu zorganizovat tiskovou konferenci,“ hájil se, že jen letos byl dvanáctkrát až šestnáctkrát testován. „Se ženou jsme si nedávno koupili větší byt. Rád bych k nám všechny pozval, aby mě sledovali a přesvědčili se, že jsem čistý,“ doplnil.

Přičemž na otázku, proč tedy nemluví během s novináři, pokrčil rameny: „Měl jsem to tak i vloni na MS. Je to takhle dobré pro mou hlavu,“ dodal. Výjimku neudělal ani nyní – když oficiální část skončila, zvedl se a z místnosti ihned odešel.