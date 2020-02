Moravec utřel vítězného Rusa: Neměl by tu být! Sám věří v lepší den | iSport.cz

Co se to stalo? Lucie Charvátová zazářila v pátečním sprintu na mistrovství světa a mohla slavit první velkou medaili v kariéře • Petr Slavík (Český biatlon)

PŘÍMO Z ANTERSELVY | Jedna chyba vleže, jedna vestoje. A v cíli ztráta přes dvě minuty. Nebyl to sprint, kde by Ondřej Moravec, ani další jeho čeští parťáci cítili šanci na úspěch. „Není na co vymlouvat. Prostě na to nebylo,“ konstatoval zkušený borec ke svému konečnému 46. místu. A nebylo to jediné, nad čím v cíli kroutil hlavou.

Jak to tedy na trati vypadalo?

„Už když jsem vyjel první kolo, říkali mi odstupy na Bimbase a já přitom věděl, že dostává skoro 30 vteřin od Johannese Böeho. Tak jsem si říkal: No, tak já to mám za 35. A ještě než vystřelíte, tak vlastně víte, že i se dvěma nulami byste nebyl lepší než třeba desátý. Bohužel.“

To je asi pak těžké si udržet tu správnou koncentraci.

„Pak už jsem to jel tak nějak na pokraji svých možností a podle toho vypadala i střelba. Přijel jsem na stoják a říkal jsem si, co tu budu dělat. Nakonec jsem dokázal ještě zabojovat, ale ta poslední rána mě mrzela. Pozice do stíhačky by byla asi lepší, ale zpátky to nevezmu a dělal jsem, co jsem mohl. Do cíle jsem přijel v takovém stavu, že mě bolely i prsty na nohou.“

Čím si to vysvětlit? Nadmořskou výškou?

„Samozřejmě, že to nějakou roli hraje, ale ty tratě se tu sakra změnily a to k těžšímu. Dřív se tu kruhy různě měnily, ale pořád byla ta kola relativně jezdivá. Teď je tam vzadu ale 3,3 okruh, kde se to utahuje, pak jsou tam esíčka a prakticky žádný sjezd, kde by se dalo extra odpočívat. Ta trať je těžká, i proto ty lidi jezdí do cíle ve stavu, v jakém jezdí. Oproti deseti letům zpět je určitě těžší.“

Co se s tím tedy dá dělat do dalších závodů?

„V první řadě se musím vyvarovat chyb na střelnici – to je základ. A pak uvidíme. Do neděle se už lépe nepřipravíme, ale budu věřit, že přijde lepší den. Nic jiného mi nezbývá.“

Jak nakonec vnímáte i to napěchované čelo, v němž nakonec uspěl Alexander Loginov?

„O Loginovovi se nebavím. To je člověk, který tady podle mého názoru nemá být. Nicméně jsem věřil, že tam i s jednou chybou Johannes bude. Je ale vidět, že vynechání nějakého tréninku na něm mohlo zanechat nějaký vliv. Člověk neví, v jakém byl rozpoložení. A Francouzi… ten Fillon Maillet to ve výšce neskutečně umí – je to neuvěřitelný borec. Je lehoučký, malý a tohle mu sedí. Navíc po geografické stránce, Francie je země v horách a v tom mají možná také určitou výhodu.“

Zatímco Loginov, u nějž se řeší stále jeho dopingová minulost a byl pozitivně testován na EPO, vám nesedí?

„Nemám k tomu moc co říct, ale podle mého názoru by tady Loginov být neměl a neměl by závodit, přestože vím, že si odpykal svůj dvouletý trest. RUSADA (Ruská antidopingová agentura) neměla akreditaci a měla další problémy. Není pro mě tedy prokazatelné ani to, že během té dvouleté stopky, co stál, byl čistý.“

