Krčmář pojede s Davidovou single mix: Vítám to, pochopil jsem jeho filozofii | iSport.cz

PŘÍMO Z ANTERSELVY| První položku vyčistil bez chyby, v těch dalších však až do konce závodu vždy jednu nechal. Kvůli třem střeleckým omylům tak Michal Krčmář dojel ve včerejším vytrvalostním závodě na MS v Anterselvě třiadvacátý, a finiš mu výrazně zkomplikovalo zhoršené počasí. I tak byl však nominován do dnešní smíšené štafety dvojic, spolu s Markétou Davidovou.

Jak vás ovlivnily ty divoké podmínky na konci závodu?

„To mi povídejte, na trati jsem najednou odjížděl o deset metrů jinam a zpomalilo se to jako prase. Na čtvrtém a pátém kole jsem tam promrskal tak půl minuty. Ach jo, štve mě to. Rozjel jsem se s tím, že v posledním kole nechám všechno, že tam budu stahovat, ale místo toho jsem jel v závěru na čerstvém sněhu, takže ty lyže pořád drhly a musel jsem s tím pořád pracovat.“

Ve střelbě to tak chtělo o jednu chybu méně?

„Spíš o dvě.“

Zdálo se ale, že se špatně střílí všem.

„Ta střelba nebyla jednoduchá, ale já se necítil špatně a ty jedničky mě mrzí. Se dvěma bych byl možná ještě spokojený, ale tři už jsou moc. Škoda, poslední ranou ve stoje jsem si odstřelil masák, nepřidalo se to ani na trati… trochu pešek.“

Jak tedy vyhlížíte čtvrteční smíšenou štafetu dvojic, která vás s Markétou Davidovou čeká?

„Nebráním se tomu. Trošku jsem to tušil, bylo mi to naznačované.“

Českým biatlonistům tenhle závod výsledkově moc nesvědčí? Vám nevadí?

„Musím říci, že postupem času jsem mu přišel na chuť. Jak jsem byl dvakrát na Schalke, pochopil jsem filozofii toho závodu a určitě jsem se mu nebránil. Baví mě to. S tou rychlostí střelby to u mě není tak špatné a věřím, že i ten frkot na trati zvládnu - ten kilometr a půl mi není úplně cizí.“

Čeká vás těžký profil okruhu, nebo to bude hodně o rychlé střelbě?

„Určitě bude, ale nesmíte ani na trati ztrácet 10 sekund na kolo – je to takový souběh. I ve štafetě mixu ti silní neudělají na 2 km tolik jako na 2,5 km. Je to hlavně o střelnici a o tom být v kontaktu od začátku. Na Pokljuce jsme se již bavili o tom, v jaké sestavě by mohl single mix uspět. Já to tedy taky tak vidím, Markéta rovněž už svou střelbu oproti začátku sezony taky trochu zrychlila.“