MS biatlon 2020: Charvátová na třetím úseku. Lucka to vyčistí, věří trenér Holubec | iSport.cz

Co se to stalo? Lucie Charvátová zazářila v pátečním sprintu na mistrovství světa a mohla slavit první velkou medaili v kariéře • Petr Slavík (Český biatlon)

PŘÍMO Z ANTERSELVY | Biatlonové MS pomalu spěje do finiše a štafety jsou jedny z posledních šancí, jak udeřit. Muži nastoupí v sobotních štafetách ve složení Šlesingr, Moravec, Štvrecký, Krčmář, ženský tým vyjede ve složení Jessica Jislová, Markéta Davidová, Lucie Charvátová a Eva Kristejn Puskarčíková. „Cíl? Určitě do šestky,“ přiznal asistent trenéra Jiří Holubec.

Proč jste se tedy rozhodli pro toto složení a pořadí?

„Tam je to o tom, aby Makula udržela tempo. Jessica tu střílí poměrně dobře, mohla by přijet s menším odstupem a Makula by na to mohla navázat. Snad si bude počínat na trati, jako ve všech předchozích štafetách a třeba i něco stáhne. Načež počítáme s tím, že Lucka to vyčistí a Evička se zatím osvědčila – nervy má na poslední stojku dobré a může eventuálně bojovat o přední umístění. Neříkám o medaili, ale o přední umístění.“

Pomohl bronz Lucii Charvátové ze sprintu z hlediska psychiky?

„Nevím. V ležce teď dělala zbytečné chyby, ale spíš polohově. S tím dýcháním tam teď trochu laboruje, snad to vyjde.“

Jaká na vás působila na tréninku?

„Také trochu laborovala. Neříkám, že to bylo stoprocentní.“

Je tam přesto víra, že se to jednou musí prolomit?

„Musí. A prolomí.“

Bavili jste se ještě o jejím prohlášení z Ruhpoldingu, kdy si přála už štafety nejezdit?

„Nad tím vůbec nemělo smysl přemýšlet, zvláště v současné době. Kdyby tu byly další dvě nebo jedna rezerva na úrovni, jako jsou holky, tak ano, ale Terka (Vinklárková) ještě zaostává. Nemá to cenu.“

Takže to tehdy bylo pronesené spíše po emocích v závodě?

„Jo, to jsou ty emoce. Vůbec bych to nebral vážně.“

Ženské štafety jsou tento rok vůbec velmi nevyzpytatelné, kdy se třikrát na medaili dostaly i Švýcarky. Může to být tentokrát cesta i pro vás?

„Je to otevřené. Ano, jsou tam jasní favorité, ale štafety jsou vždy otevřené. Občas chybují i ti nejlepší. Záleží také, jaký bude vítr, protože teď to byla trochu divočina.“

Jakou tedy máte na sobotu předpověď?

„Je to těžké, nějaký vítr hlásí, ale jak bude silný, to nevíme.“